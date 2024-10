Mujeres Desafiantes 2024: Retos y desafíos del liderazgo femenino en las empresas

Pese a haber iniciado en un área alejada de la tecnología, logró hacer carrera con el paso del tiempo y luego se independizó y fundó, junto a su esposo y tres personas más, una empresa en Norteamérica. Comenzaron en su casa y crearon un primer videojuego; pero sabían que US$1 millón en San Francisco no era nada. Es así como regresan a El Salvador, el país natal de Benítez. Su esposo es puertorriqueño. "A él lo mandé primero a ver si le gustaba el país y me dijo que sí", apuntó.

PEDIR PERDÓN Y NO PERMISO

En el área de logística se desarrolla la panameña Gira Poyser, CEO de Bless Group, quien destaca en un mundo de hombres.

"Yo doy mi propio significado al Desafiante: es derribar murallas", comentó en una de sus intervenciones. "Pedir perdón y no pedir permiso... entro y perdóname porque entré, porque si toco la puerta no me dejarían pasar", reflexionó.

Lo que comenzó con un cheque de US$5.000, que su papá le prestó para comprar un primer camión, ahora es un holding de tres empresas de transporte: Bless Truck (empresa de transporte de contenedores), Bless Enterprise (financia operaciones de proveedores del sector logístico de transporte) y Bless Agency Marine (agencia naviera). Proyecta una cuarta empresa: un parque logístico.

Sin conocer mucho el negocio-porque se había decantado por la repostería- se sumergió en un mundo nuevo que la ha llevado a liderar una empresa que hoy cuenta con 120 camiones, el 80 % es libre de emisiones y espera llegar al 100 % libre de emisiones en poco tiempo.

Poyser destacó la importancia de la disciplina, la pasión por lo que se hace y todos los días tener la convicción de hacia donde vas. “Pasión y convicción que hay un proceso, que garanticen de no renunciar, dejar a tras la idea de no puedo continuar”, destacó.

Yira fue la segunda mujer en dirigir la Cámara Marítima de Panamá , que cuenta con mas de 45 empresas, el 90 % liderado por hombres.