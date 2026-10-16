Salud, agro y tecnologías verdes: negocios que Bélgica busca desarrollar en Costa Rica

Empresas & Management

Una misión de 13 empresas y organizaciones de Valonia exploró alianzas con compañías e instituciones costarricenses. La medicina nuclear y las soluciones ambientales concentraron parte de una agenda que reactivó las visitas comerciales de esa región belga tras siete años.

Por: Revistaeyn.com La medicina nuclear, los insumos biológicos para la agricultura y las tecnologías ambientales acercaron a una delegación empresarial belga a Costa Rica. La misión, realizada en San José los días 12 y 13 de octubre, buscó identificar clientes, socios y oportunidades de inversión en actividades donde la innovación científica puede convertirse en nuevos negocios. Organizada por la Agencia Valona para las Exportaciones y las Inversiones Extranjeras (AWEX), reunió a 13 empresas y organizaciones de Valonia, la región francófona del sur de Bélgica. Fue la primera misión comercial de esa región en Costa Rica desde 2019 y tuvo como ejes las ciencias de la vida, la agricultura sostenible y las tecnologías verdes. El balance público posterior a la visita documenta reuniones con empresas costarricenses, una mesa de trabajo en el Ministerio de Salud y un recorrido por el ciclotrón de la Universidad de Costa Rica (UCR). Esas actividades permitieron explorar posibles áreas de colaboración científica y comercial. Hasta el 16 de octubre, las fuentes consultadas no detallaban contratos suscritos, inversiones comprometidas ni proyectos con cronogramas de ejecución como resultado de esos encuentros. La misión deja, por ahora, una agenda de contactos y oportunidades cuyo desarrollo dependerá de las negociaciones posteriores.

Medicina nuclear: una relación que ya tiene infraestructura*

Uno de los elementos más concretos del acercamiento es anterior a esta visita: el ciclotrón de la UCR fue fabricado por una empresa belga especializada en aceleradores de partículas. El equipo permite producir radioisótopos y radiofármacos de vida corta utilizados en medicina nuclear, entre otras aplicaciones, para el diagnóstico del cáncer. Su inclusión en la agenda permitió mostrar una aplicación existente de tecnología belga en Costa Rica. Ese antecedente ofrece un punto de partida para explorar nuevas relaciones entre proveedores especializados, instituciones científicas y el sector sanitario. La delegación incluyó a IBA —Ion Beam Applications— y a Oncidium Foundation, junto con participantes vinculados con otras soluciones para la salud y el ambiente. En el Ministerio de Salud, el intercambio estuvo orientado a identificar posibles áreas de cooperación. Según explicó la directora de la oficina comercial de Bélgica para Centroamérica, Cindy Pellegrini, la oferta de la misión abarcó medicina nuclear para el tratamiento del cáncer, consultoría ambiental y tratamiento de desechos médicos. La amplitud de esas especialidades muestra que el interés comercial también alcanza servicios y tecnologías asociados al funcionamiento del sistema sanitario.

Agricultura: producir con nuevas herramienta

El segundo eje de la misión fue la agricultura sostenible. Valonia cuenta con empresas, universidades y centros de investigación que trabajan en alternativas para proteger cultivos, preservar suelos y biodiversidad y reducir la dependencia de determinados insumos convencionales, según el comunicado de AWEX. Entre las áreas de interés figuran los bioestimulantes, los biofertilizantes y el control biológico. El polo agroalimentario valón Wagralim coordina una alianza europea de biosoluciones que reúne a diez clústeres de innovación de siete países de la Unión Europea, un ejemplo de la articulación regional que respalda esa oferta tecnológica. Para las empresas costarricenses, el potencial de estos contactos está en evaluar tecnologías y proveedores que respondan a necesidades productivas específicas. Su eventual adopción dependerá de aspectos como la eficacia, los costos y las condiciones de aplicación local.

Del interés a los negocios