Santander cierra compra de Webster: se sitúa entre 10 primeros bancos minoristas de EE.UU.

Por: EFE

Así lo ha indicado el Santander este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante, en el que también informa de que hoy ha quedado ejecutado el aumento de capital aprobado en la junta ordinaria de accionistas de marzo destinado a la compra de Webster.

La compra de Webster Bank se ejecuta con una contraprestación del 65% en efectivo y del 35% en acciones de nueva emisión del Santander, y la oferta consistía en 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones del banco español de nueva emisión por cada acción de la entidad adquirida.

El tipo de emisión efectivo (valor nominal y prima de emisión) de los casi 330 millones de acciones nuevas, que representan aproximadamente el 2,2455% del capital social del Banco Santander antes del aumento y el 2,1962% tras el mismo, ha quedado fijado en 10,7896 euros por cada acción nueva.

Así, el importe efectivo total de la ampliación asciende a 3.558,91 millones de euros, siendo el nominal de 164,92 millones y la prima de emisión total de 3.393,98 millones.

En un comunicado, Santander Bank, el banco del grupo en Estados Unidos en el que queda integrado Webster, ha señalado que, tras la compra, la entidad tendrá aproximadamente 327.000 millones de dólares en activos, 185.000 millones en préstamos y 172.000 millones en depósitos, cálculos basados en los saldos de las entidades a 31 de diciembre de 2025.