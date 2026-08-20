Santander cierra compra de Webster: se sitúa entre 10 primeros bancos minoristas de EE.UU.

Por: EFE
Así lo ha indicado el Santander este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante, en el que también informa de que hoy ha quedado ejecutado el aumento de capital aprobado en la junta ordinaria de accionistas de marzo destinado a la compra de Webster.
La compra de Webster Bank se ejecuta con una contraprestación del 65% en efectivo y del 35% en acciones de nueva emisión del Santander, y la oferta consistía en 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones del banco español de nueva emisión por cada acción de la entidad adquirida.
El tipo de emisión efectivo (valor nominal y prima de emisión) de los casi 330 millones de acciones nuevas, que representan aproximadamente el 2,2455% del capital social del Banco Santander antes del aumento y el 2,1962% tras el mismo, ha quedado fijado en 10,7896 euros por cada acción nueva.
Así, el importe efectivo total de la ampliación asciende a 3.558,91 millones de euros, siendo el nominal de 164,92 millones y la prima de emisión total de 3.393,98 millones.
En un comunicado, Santander Bank, el banco del grupo en Estados Unidos en el que queda integrado Webster, ha señalado que, tras la compra, la entidad tendrá aproximadamente 327.000 millones de dólares en activos, 185.000 millones en préstamos y 172.000 millones en depósitos, cálculos basados en los saldos de las entidades a 31 de diciembre de 2025.
Amplía la escala y las capacidades del banco en EE.UU.
El Santander ha destacado que esta operación, que amplía la escala y las capacidades del banco en Estados Unidos, demuestra la importancia del mercado estadounidense en la estrategia de crecimiento del banco.
Con esta operación, el banco amplía su base de clientes en Estados Unidos a cerca de 8 millones y sitúa su objetivo de rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) para 2028 en el 18 %.
Además, el Santander estimó que generaría unas sinergias de costos de aproximadamente US$800 millones (alrededor del 19% de la base de costes conjunta de ambos bancos).
El Santander, con un negocio en Estados Unidos basado esencialmente en franquicias de financiación para automóviles, gestión de patrimonios y banca corporativa y de inversión, incorpora al comprar Webster las bases de depósitos y las capacidades de banca comercial del banco estadounidense.
La mayoría de los negocios de Webster han pasado a Santander Bank tras cerrarse la compra.
Christiana Riley continúa como responsable del Santander en Estados Unidos y consejera delegada de Santander US; mientras que John Ciulla, anteriormente consejero delegado de Webster Bank, ocupa ahora el cargo de consejero delegado de Santander Bank.
Luis Massiani, anteriormente presidente y director de Operaciones de Webster Bank, es ahora director de Operaciones de Santander US y Santander Bank, y Tim Ryan sigue presidiendo el consejo de administración de Santander Holdings US.
La sede de Webster en Stamford, en Connecticut (noreste de Estados Unidos), pasa a ser un centro corporativo de Santander en Estados Unidos, donde Santander Bank tiene su sede central en Boston y centros corporativos en Nueva York, Miami y Dallas.