Impulsan seguridad hídrica en Honduras con la Presa Multipropósito Quiebra Montes

Esta iniciativa contribuirá a fortalecer el abastecimiento de agua para la población del Municipio del Distrito Central, reducir la vulnerabilidad ante inundaciones y mejorar la gestión del recurso hídrico, beneficiando directamente a más de 190.000 personas y ampliando su cobertura hasta aproximadamente 245.000 habitantes.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un financiamiento por US$182 millones para la ejecución del Proyecto Presa Multipropósito Quiebra Montes.

El proyecto contempla la construcción de una presa cuyo embalse contará con una capacidad de almacenamiento estimada de 19.4 millones de metros cúbicos , una planta de tratamiento de agua potable y una línea de distribución que permitirán incorporar un caudal promedio adicional de 0.26m3/s durante todo el año al Municipio del Distrito Central.

Esto permitirá reducir la frecuencia de suministro de agua de una entrega cada nueve días a una cada tres días durante la época seca.

Asimismo, la construcción del proyecto ayudará a reducir los impactos de las crecidas del Río Guacerique, y así brindar mayor protección a las comunidades ubicadas aguas abajo.

También contribuirá a conservar la capacidad de almacenamiento del embalse Los Laureles mediante la retención de sedimentos, fortaleciendo una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el Municipio del Distrito Central.

Ademas, el proyecto generará ahorros al estado de aproximadamente 21 millones de lempiras anuales, ya que el sistema funcionará por gravedad y no requerirá bombeo hacia los tanques de almacenamiento.