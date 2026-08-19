OEA reunirá a cancilleres para actuar ante suspensión de elecciones en Nicaragua

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La resolución -aprobada por 26 países, la abstención de México y el voto en contra de Brasil- propone "el nivel más alto de consulta diplomática al alcance" de la OEA, declaró el subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien pidió al organismo mostrar "más que palabras en un papel".

Por Agencia EFE La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó convocar de forma urgente una reunión, todavía sin fecha, de los ministros de Exteriores del organismo para abordar la situación de Nicaragua, tras la amenaza de su presidente, Daniel Ortega, de cancelar las elecciones. La resolución -aprobada por 26 países, la abstención de México y el voto en contra de Brasil- propone "el nivel más alto de consulta diplomática al alcance" de la OEA, declaró el subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien pidió al organismo mostrar "más que palabras en un papel".

"Los estados miembros de la OEA tenemos la obligación de abordar cuestiones que son de interés común para los estados de las Américas y no tenemos que estar ociosos allí simplemente condenando acciones. Tenemos un mecanismo al amparo de la carta y tenemos que usarlo", justificó Kozak. La resolución está precedida por una condena de los daños provocados por el Gobierno de Ortega, entre los que los miembros de la OEA alertaron el deterioro democrático y la actual situación de "emergencia". El Estado de Nicaragua se retiró de la organización en 2023, después que el presidente nicaragüense activara el proceso para abandonar el organismo por sus críticas a los comicios presidenciales en los que fue reelegido. La Asamblea General de la OEA descalificó las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021 que se celebraron con los principales candidatos opositores en prisión y resolvió que "no fueron libres, justas ni transparentes".