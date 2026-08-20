Moderna y Merck se disparan en Wall Street tras resultados de vacuna contra el melanoma

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La biotecnológica Moderna y la farmacéutica Merck divulgaron unos resultados prometedores de una vacuna para el melanoma, combinada con un medicamento en un ensayo clínico en fase avanzada, y que describieron como un "momento histórico" en la investigación contra el cáncer.

Por Agencia EFE Las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Merck se disparaban en Wall Street, un 130 % y un 10 %, respectivamente, tras divulgar que su vacuna contra el melanoma (un tipo de cáncer de piel) obtuvo resultados prometedores en un ensayo en fase avanzada. Los títulos de Moderna subían US$82,41 con respecto al cierre de la jornada anterior y cada acción se vendía a US$145,37; mientras que los de Merck ganaban US$14,07 y se cotizaban cada uno a US$149 dólares.

Con las subidas, la capitalización de Merck se sitúa ahora en torno a los US$333.000 millones y la de Moderna ronda los US$25.000 millones. Las compañías farmacéuticas Moderna y Merck (conocida como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá) hicieron su comunicación en sendas notas de prensa y no en una publicación científica revisada por otros investigadores. En ellas informan de los resultados preliminares positivos del ensayo clínico denominado "INTerpath-001" en fase III, aunque no ofrecen datos explícitos de supervivencia o de recaída. En el estudio participaron 1.137 pacientes ya sometidos a cirugía para extirpar un melanoma, y su objetivo era evaluar un régimen combinado de "intismeran autogene", una terapia experimental personalizada y basada en tecnologías de ARN mensajero (ARNm), y el medicamento pembrolizumab (Keytruda), indican las farmacéuticas. Según un comunicado conjunto, el ensayo alcanzó su "criterio de valoración principal, la supervivencia libre de recaída y la supervivencia libre de metástasis a distancia", es decir, el tiempo que pasa desde que se inicia el tratamiento sin que se disemine la enfermedad.