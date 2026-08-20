Panamá equiparará régimen tributario para operaciones de la economía digital

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La discusión del proyecto en la Asamblea Nacional marcará el siguiente paso para definir el alcance de estas modificaciones y su eventual aplicación a las operaciones de la economía digital en Panamá.

Por revistaeyn.com El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó el proyecto de ley 30-26, mediante el cual propone actualizar las disposiciones del Código Fiscal relacionadas con la tributación de determinadas operaciones de la economía digital y adecuar el régimen del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios (ITBMS) a las nuevas dinámicas comerciales. La iniciativa, que será presentada a consideración de la Asamblea Nacional, busca avanzar hacia una mayor equiparación del tratamiento tributario entre las actividades tradicionales y aquellas que actualmente se desarrollan mediante plataformas digitales, aplicaciones y otros canales tecnológicos.

De acuerdo con la propuesta, no se pretende crear una nueva categoría de impuesto, sino ampliar y precisar el alcance de las normas vigentes del ITBMS para responder a las nuevas modalidades de producción, comercialización, intermediación y prestación de servicios que han surgido con la expansión de la economía digital. Uno de los principales cambios planteados está relacionado con las reglas para determinar cuándo un bien o servicio digital es utilizado, consumido o aprovechado dentro del territorio panameño. Para establecerlo, se contemplan distintos criterios objetivos vinculados con la ubicación del usuario. Entre estos elementos figuran la cuenta bancaria o el instrumento de pago utilizado, la dirección de facturación, la dirección de protocolo de Internet (IP), el código de país de la tarjeta SIM y otros indicadores que permitan establecer razonablemente la localización de quien adquiere o utiliza el servicio. Con estas disposiciones, el Gobierno panameño busca adaptar los mecanismos de determinación, cumplimiento y recaudación del ITBMS a un mercado en el que las transacciones pueden realizarse de manera transfronteriza y sin la necesidad de una presencia física tradicional.