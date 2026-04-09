Sector turismo de Guatemala rechaza impuesto para financiar Ley de Cine

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La propuesta de ley ha generado controversia debido a que inicialmente el financiamiento del nuevo Instituto de Cine tendrá como origen el turismo, destinando US$3 de cada visitante que llega al país vía área al desarrollo cinematográfico de Guatemala.

Por Agencia EFE El cine guatemalteco pretende dar un salto de calidad con una nueva ley que potencia las artes visuales y que está cerca de convertirse en realidad en el Congreso, aunque su financiamiento, que podría proceder del turismo, ha sido cuestionado por parte de diversos sectores como la industria aérea. La Ley de Cine, que ya pasó por dos de tres lecturas correspondientes del Congreso, a la espera de su aprobación final, sería un hito sin precedentes, según el gremio, que lleva dos décadas en busca de institucionalizar el denominado séptimo arte.

El director y productor Joaquín Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Agacine), explicó que esta normativa de ley es el resultado de un esfuerzo sostenido por diversas generaciones de cineastas desde 2007. Ruano recordó que han existido múltiples intentos por institucionalizar el cine y que esta es la tercera iniciativa impulsada directamente por el sector, siendo la primera en la historia del país que logra superar las primeras etapas legislativas para llegar al tercer debate. Para lograr este avance, el sector realizó una labor durante años que incluyó asesorías del Centro Nacional de Cinematografía de Francia y el estudio de leyes de otros países, buscando adaptar esos modelos a la realidad y necesidades específicas del contexto guatemalteco. De acuerdo al máximo dirigente de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía, se creará también una cinemateca nacional, física y digital, que resguarde la memoria del país.

Un financiamiento en duda

La propuesta de ley ha generado controversia debido a que inicialmente el financiamiento del nuevo Instituto de Cine tendrá como origen el turismo, destinando US$3 de cada visitante que llega al país vía área al desarrollo cinematográfico de Guatemala. Sectores como la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), la Cámara de Turismo y las gremiales vinculadas al turismo expresaron su rechazo a la idea. Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, señaló que aunque apoyan el desarrollo de la industria cinematográfica, rechazan que el transporte aéreo sea el canal de recaudación de la nueva normativa.