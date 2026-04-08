Filmarán en Honduras película de terror sobre combustión humana

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El largometraje será producido por la hondureña Zumo Producciones en colaboración con la española El Médano Producciones, y la participación de los productores Ana Isabel Martins, Rafael Álvarez y Aida Herrerías.

Por Agencia EFE La coproducción internacional "El fuego interior", que une por primera vez los esfuerzos de Honduras, España y México, abordará el fenómeno de la combustión humana en un largometraje de terror inspirado en la novela homónima del cineasta hondureño Javier Suazo Mejía, cuyo rodaje comenzará a inicios de 2027. La cinta explora la culpa y la redención a través de una historia de suspenso que ya fue premiada por el programa de estímulo al desarrollo y a la producción fílmica iberoamericana Ibermedia, en sus fases de desarrollo y coproducción, dijo Mejía.

El proyecto, que reúne talento de los tres países, trata sobre "la combustión humana espontánea, un fenómeno muy particular que consiste en que una persona se incendia de repente, de la nada, y se consume en pocos minutos", explicó el cineasta. También, señaló que la trama se centra en Fernando, un sacerdote marcado por traumas de juventud, que regresa a su localidad natal, Amapala, en la Isla del Tigre, situada en el Golfo de Fonseca (Pacífico), tras la "muerte carbonizada" de su hermano adoptivo, Félix. Fernando vuelve a Amapala para "investigar qué pasó (con su hermano) y también para expiar la culpa que trae consigo", enfatizó el director, quien adelantó que el presupuesto de la obra ronda los US$570.000. El largometraje será producido por la hondureña Zumo Producciones en colaboración con la española El Médano Producciones, y la participación de los productores Ana Isabel Martins, Rafael Álvarez y Aida Herrerías.

Un terror "más allá de lo tradicional"

El actor mexicano Mauro González, quien interpretará al protagonista, expresó su entusiasmo por incorporarse a un proyecto del que, dijo, se enamoró desde la primera lectura del guión. “Es una película de terror fantástico que confronta al ser humano con sus peores emociones, con sus peores situaciones”, afirmó González, al destacar que la cinta no se limitará al horror visual, sino que profundizará en el mundo interno de los personajes. Para el actor, conocido por las series 'Narcos: México' y 'El juego de las llaves', la propuesta lleva el género "más allá, al terror de la redención y de la culpa, emociones tan cotidianas que vivimos todos día a día".