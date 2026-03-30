Señal significativa: Volkswagen mira al negocio de defensa en Alemania

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La automotriz busca una salida para su planta de Osnabrück y ya admite contactos con empresas de defensa. Versiones internacionales la conectan con la israelí Rafael y con componentes del sistema Iron Dome, aunque la compañía niega que vaya a fabricar armas.

Por: revistaeyn.com - Agencias Volkswagen empezó a mirar más allá del negocio automotor. La compañía alemana confirmó que mantiene contactos con empresas del sector defensa mientras busca una salida para su planta de Osnabrück, hoy bajo presión por el fin de producción de modelos civiles.

La historia escaló rápido. Reportes internacionales, citados por Reuters y retomados por Al Arabiya, señalan que una de las opciones en estudio vincula a Volkswagen con la israelí Rafael Advanced Defense Systems, desarrolladora del sistema de defensa aérea Iron Dome. Pero el punto clave es este: todavía no hay evidencia pública de un acuerdo cerrado. Qué está confirmado

Volkswagen reconoce que está evaluando alternativas para Osnabrück, una planta con unos 2.300 empleados cuyo futuro quedó en duda en medio de la reestructuración del grupo. El CEO de la compañía, Oliver Blume, dijo que la empresa está en contacto con “varias compañías de defensa” y que esa vía “también podría ser una solución” para el futuro de esa planta. El giro no parece inconsistente. En una Europa que acelera el gasto militar, el sector defensa empezó a convertirse en una salida industrial concreta para fábricas con capacidad ociosa.

Donde entra Israel

El nombre de Rafael apareció después de que el Financial Times reportara conversaciones para fabricar en Alemania componentes vinculados al Iron Dome. La versión fue luego amplificada por otros medios. Si se confirmara, el movimiento pondría a Volkswagen en un terreno mucho más sensible: el de la defensa, la geopolítica y la exposición reputacional.