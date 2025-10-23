Empresas & Management

Volkswagen no descarta impacto a corto plazo en su producción por la crisis de chips

El origen de esta situación está en el conflicto que se ha producido en torno al fabricante de chips Nexperia, cuyo control asumió el Estado neerlandés el pasado 30 de septiembre y que es una filial de la compañía china Wingtech.

POR EFE El grupo automovilístico alemán Volkswagen no descarta un impacto a corto plazo en su producción debido a los problemas en el abastecimiento de semiconductores que se han generado en torno al fabricante de chips Nexperia, confirmó a EFE un portavoz de la compañía. "Dada la dinámica de la situación, no se pueden descartar impactos a corto plazo en la producción", dijo el portavoz. La víspera el grupo señaló que "por ahora" no se ha visto impactado por los problemas de suministro de Nexperia. El origen de esta situación está en el conflicto que se ha producido en torno al fabricante de chips Nexperia, cuyo control asumió el Estado neerlandés el pasado 30 de septiembre y que es una filial de la compañía china Wingtech.

Como consecuencia, Pekín prohibió la exportación de determinados componentes. Nexperia, indica el grupo Volkswagen, no es un proveedor directo del grupo alemán. Sin embargo, algunos componentes de le empresa de chips se utilizan en las piezas de los vehículos de Volkswagen que le son suministradas al fabricante automovilístico alemán por sus proveedores directos. Las declaraciones del portavoz del grupo Volkswagen se producen después de que el diario Bild informara de que la compañía había comunicado a los empleados del grupo de que por ahora no hay ningún impacto pero que puede producirse. Este tabloide, el más leído en Alemania, fue más allá y afirmó que el miércoles podría paralizarse la producción del Golf en la fábrica de Wolfsburgo, y posteriormente también del modelo Tiguan, entre otras medidas, como la introducción del régimen de trabajo reducido para parte de su plantilla. El portavoz no quiso comentar las informaciones de Bild sobre una situación que también podría impactar a otros actores de la industria automovilística, tal y como advirtió la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA) la víspera en un comunicado.