Volkswagen planea recortar costos en 20 % para finales de 2028

Por revistaeyn.com Volkswagen planea reducir sus costos en un 20% en todas sus marcas para finales de 2028, informó la revista Manager Magazin, mientras el fabricante alemán busca fortalecer sus finanzas para contrarrestar el impacto de mayores costos, un difícil mercado chino y los aranceles de Estados Unidos. El director ejecutivo, Oliver Blume, y el director financiero, Arno Antlitz, presentaron un plan de ahorro “masivo” en una reunión a puerta cerrada con los principales ejecutivos de la compañía en Berlín a mediados de enero, añadió la publicación especializada en negocios.

Un portavoz de la empresa señaló que Volkswagen puso en marcha un programa que abarca todas las marcas y entidades hace tres años y que desde entonces ha logrado ahorros por montos de decenas de miles de millones de euros, reporta Reuters. El programa ha permitido al grupo compensar vientos en contra geopolíticos, como los aranceles de Estados Unidos, indicó el portavoz. Según Manager Magazin, en la reunión no quedó claro exactamente dónde se realizarán los recortes ni cómo se mejorará la cooperación entre las distintas marcas, aunque también podrían contemplarse cierres de plantas.