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SpaceX debuta en Wall Street con una OPI récord de US$75.000 millones

La compañía de Elon Musk protagoniza la mayor oferta pública inicial de la historia al buscar recaudar hasta US$75.000 millones. La operación convierte a SpaceX en una de las empresas más valiosas del mundo y abre una nueva etapa para la industria espacial, la inteligencia artificial y los mercados de capitales.

Por: Revistaeyn.com La mayor salida a bolsa de la historia ya es una realidad. SpaceX debutó este viernes en el Nasdaq con una oferta pública inicial (OPI) que busca recaudar US$75.000 millones, una cifra que supera ampliamente el récord anterior establecido por la petrolera saudita Aramco en 2019 y que refleja el extraordinario apetito de los mercados por las empresas vinculadas a tecnología avanzada, inteligencia artificial e infraestructura estratégica. La operación valora a la compañía fundada por Elon Musk en aproximadamente US$1,765 billones, una capitalización que la ubica entre las diez empresas más valiosas del planeta y por encima de gigantes históricos de sectores industriales, financieros y energéticos. La magnitud del debut también marca un punto de inflexión para Wall Street. Desde el auge de las grandes tecnológicas en la década pasada, ninguna compañía había llegado al mercado con una valoración tan elevada y con expectativas tan ambiciosas sobre industrias que aún están en construcción.

Una apuesta por el futuro más que por los resultados actuales

El atractivo de SpaceX para los inversores no radica únicamente en los negocios que hoy generan ingresos. La empresa ya domina segmentos estratégicos como los lanzamientos espaciales comerciales a través de Falcon y el mercado global de internet satelital mediante Starlink. Sin embargo, gran parte de la valoración actual descansa sobre proyectos que todavía no alcanzan su madurez comercial. Entre ellos figuran el desarrollo de infraestructura espacial para centros de datos, aplicaciones de inteligencia artificial, sistemas avanzados de semiconductores, nuevas redes de conectividad global y, en el largo plazo, la expansión de actividades económicas fuera de la Tierra. La narrativa de crecimiento impulsada por Musk ha llevado a muchos inversores a valorar la compañía como una plataforma tecnológica integral más que como una empresa aeroespacial tradicional. No obstante, la apuesta no está exenta de riesgos. La compañía reportó pérdidas cercanas a los US$5.000 millones durante 2025 debido al fuerte aumento de sus inversiones en inteligencia artificial e infraestructura tecnológica. Para algunos analistas, los fundamentos financieros actuales no justifican plenamente una valoración superior al billón y medio de dólares, lo que convierte a la acción en una de las más exigentes del mercado desde el primer día de cotización.

Lo que significa para la industria

La salida a bolsa de SpaceX podría convertirse en un catalizador para todo el ecosistema tecnológico global. Durante años, muchas compañías vinculadas al espacio, la defensa, la inteligencia artificial y la infraestructura digital permanecieron fuera de los mercados públicos gracias a la abundancia de capital privado. El debut de SpaceX abre la puerta para que otras firmas de alto crecimiento consideren seguir el mismo camino. También representa una señal sobre la dirección del capital global. Si durante la década pasada los inversores apostaron por plataformas digitales y comercio electrónico, la nueva etapa parece orientarse hacia infraestructura estratégica: satélites, inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores y tecnologías asociadas a la seguridad nacional. La operación refuerza además una tendencia cada vez más visible: la convergencia entre tecnología comercial y capacidades consideradas críticas para gobiernos y defensa.

¿Pueden invertir los latinoamericanos?

Sí. Los inversores de América Latina podrán acceder a las acciones de SpaceX siempre que cuenten con una cuenta habilitada para operar en mercados estadounidenses. Actualmente, los principales corredores y plataformas de inversión de la región ofrecen acceso a acciones listadas en Nasdaq y la Bolsa de Nueva York, ya sea de forma directa o mediante acuerdos con intermediarios internacionales. En países como México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica o Argentina, numerosos brokers permiten comprar títulos estadounidenses desde cuentas locales, aunque las condiciones, costos operativos y requisitos regulatorios varían según cada jurisdicción. Sin embargo, los analistas advierten que participar en una OPI de estas características implica riesgos superiores a los de una acción consolidada. Las primeras jornadas suelen estar marcadas por una elevada volatilidad, impulsada por la fuerte demanda inicial, la limitada disponibilidad de títulos y las expectativas generadas alrededor de la compañía.

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