SpaceX solicita exención fiscal para construir planta de fabricación de chips en Texas

POR EFE

La compañía SpaceX, propiedad de Elon Musk, presentó este miércoles una solicitud de exención fiscal para construir una planta de fabricación de chips en Texas.

Las instalaciones, que la empresa proyecta supondrán una inversión inicial de 55.000 millones de dólares, forman parte del proyecto 'Terafab', anunciado por Musk el mes pasado, que busca producir chips para SpaceX, xAi y Tesla, todas empresas tecnológicas propiedad de Musk.

Así lo señaló una notificación de audiencia pública emitida hoy por el condado de Grimes, a las afueras de Houston, donde se adelantó que la municipalidad estudiaría una solicitud de un acuerdo de exención fiscal de SpaceX.