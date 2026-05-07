Laura Fernández comenzará su mandato en Costa Rica con elevado apoyo popular

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El martes Fernández anunció su gabinete, en el cual destacó la designación de Chaves como ministro de la Presidencia, ministro de Hacienda y coordinador de asuntos económicos del gabinete, y en el que mantiene a numerosas piezas clave del Gobierno saliente.

POR EFE La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, comenzará el próximo viernes su mandato de 4 años con un elevado apoyo popular y expectativas de que mejorará la situación del país, incluida la inseguridad, que es el principal problema a enfrentar, según una encuesta publicada este miércoles por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica. El estudio, efectuado entre el 20 y el 29 de abril pasado con 1.005 entrevistas y un margen de error del 3,1 %, reveló que el 73,1 % de la población considera que el Gobierno de Fernández logrará mejorar la situación del país, frente a un 26,9 % que no lo cree así. La relación con la Asamblea Legislativa concentra la mayor proporción de menciones (22 %) como principal factor que hará que el país mejore, seguido por el liderazgo de la presidencia (15 %), la relación con sectores o grupos de la sociedad (11 %) y el equipo de trabajo o gabinete (10 %).

En comparación con el Gobierno anterior de Rodrigo Chaves, quien es del mismo movimiento política de Fernández, un 59,2 % de los encuestados considera que la presidenta hará un mejor Gobierno, un 33,4 % afirmó que será igual y un 7,4 % cree que será peor. El martes Fernández anunció su gabinete, en el cual destacó la designación de Chaves como ministro de la Presidencia, ministro de Hacienda y coordinador de asuntos económicos del gabinete, y en el que mantiene a numerosas piezas clave del Gobierno saliente. Chaves, un economista de derecha, terminará su Gobierno con una alta popularidad, ya que en la encuesta del CIEP publicada este miércoles recoge un 64 % de opiniones positivas a su trabajo, contra 15 % de opiniones neutras y un 21 % de negativas.

El reto de la inseguridad