Anthropic logra acuerdo con SpaceX para acceder a su supercomputadora de IA

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Anthropic obtendrá acceso a más de 300 megavatios de capacidad de cómputo de la supercomputadora Colossus 1.

POR EFE La tecnológica Anthropic anunció este miércoles un acuerdo con SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk, para utilizar la totalidad de la capacidad de cómputo del centro de datos Colossus 1, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de su asistente de inteligencia artificial Claude. Anthropic obtendrá acceso a más de 300 megavatios de capacidad de cómputo de la supercomputadora Colossus 1, una de las más grandes del mundo, lo que le permitirá aumentar los límites de Claude API y Claude Code.

Además, la empresa basada en California ha manifestado, como parte del acuerdo, interés en asociarse con SpaceX para desarrollar “varios gigavatios” de capacidad de cómputo de la inteligencia artificial en órbita, según explicó en un comunicado. El convenio se da después de que Musk criticó abiertamente en el pasado a Anthropic. En febrero pasado, el hombre más rico dijo en un mensaje de X que los modelos de inteligencia artificial de la tecnológica son "misántropos y malvados" y que odiaban "a los blancos y a los asiáticos, a los heterosexuales y a los hombres".