Nicaragua ignora sanciones de EE.UU. y otorga más concesiones a mineras chinas

En su certificación, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a la empresa Nicaragua Zi Jin Minería S.A., representada en Managua por una ciudadana china con residencia nicaragüense, la concesión minera para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado El Danto, con una superficie de 2.784,5 hectáreas, ubicado en los municipios de Villanueva, Somotillo, San Juan de Limay y Achuapa, de las provincias de Chinandega, Estelí y León, respectivamente.

El Gobierno de Nicaragua otorgó este miércoles dos concesiones mineras a cielo abierto a una empresa china , de unas 4.784,5 hectáreas, en el norte y noroeste del país centroamericano, la sexta tras las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

Además, concedió permiso de explotación a esa misma firma en el lote denominado Masada, con una superficie de 2.000 hectáreas, ubicada en los municipios de Somotillo y Villanueva, de la provincia de Chinandega.

Con estos nuevos títulos, el Gobierno nicaragüense ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 80 lotes a 18 empresas chinas que ocupan 1.180.842,79 hectáreas, lo que representan más del 8,5 % del territorio nicaragüense, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río, en un informe titulado 'Invasión minera china en Nicaragua'.

A mediados de abril pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, un viceministro, otros cuatro individuos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados "ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua" y están "involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua" ligadas al sector aurífero.

La Fundación del Río ha documentado que las firmas chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no cuentan con páginas web, y no han encontrado evidencias de formar parte de empresas que cotizan en las bolsas de valores.

Tampoco han mostrado credenciales de su experiencia en el sector minero nacional o internacional, estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones que realizan en el país.

Asimismo, esa ONG ha advertido que "los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados 'críticos'", entre los que mencionan minerales estratégicos como el cobre y el cobalto, entre otros minerales como el molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

Nicaragua también otorgó dos concesiones mineras a la canadiense La India Gold, de unas 8.3892 hectáreas, en las provincias de León y Matagalpa (norte).