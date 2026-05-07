Panamá gana arbitraje internacional a Banesco ante el CIADI

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El arbitraje fue iniciado en 2023, cuando Banesco alegó que el Estado panameño había incumplido sus obligaciones bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá, particularmente en lo relativo al trato justo y equitativo y la no obstaculización de las inversiones extranjeras.

Por revistaeyn.com Panamá, a través de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, resultó vencedora en el arbitraje internacional iniciado por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. (“Banesco”) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Mediante Laudo de 5 de mayo, el Tribunal concluye que la República de Panamá no infringió sus obligaciones bajo el Tratado, rechazando todos los reclamos de Banesco y ordenándole pagar a Panamá US$900,000 en concepto de honorarios legales y gastos del proceso. Panamá contó con la representación de la firma internacional LALIVE en el proceso arbitral.

En su decisión, el Tribunal determinó que las entidades panameñas no actuaron de manera arbitraria ni con la intención de perjudicar a Banesco, como alegaba la empresa. Asimismo, señaló que la entidad bancaria tuvo acceso a los mecanismos legales internos, los cuales utilizó, para impugnar las decisiones con las que no estaba de acuerdo. En ese sentido, destacó que los fallos de la Corte Suprema reflejan una interpretación razonable del derecho panameño. El laudo también subraya que el estándar de Trato Justo y Equitativo invocado por Banesco no constituye una garantía frente a los riesgos inherentes a la actividad comercial.