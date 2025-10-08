Empresas & Management

Tesla con versiones más baratas de los Model Y y Model 3

El Model Y Standard costará 39.990 dólares, 5.000 dólares menos que la que era hasta ahora la versión de menor precio.

POR EFE Tesla reveló este martes dos nuevas versiones de sus dos vehículos más populares, el Model Y y Model 3, denominadas Standard con menos equipamiento para abaratar su precio hasta un 13 %. El más barato es el Model 3 Standard que tendrá un precio de 36.990 dólares en Estados Unidos, 5.500 dólares menos que la versión hasta ahora más asequible. El Model Y Standard costará 39.990 dólares, 5.000 dólares menos que la que era hasta ahora la versión de menor precio.

Tras el lanzamiento, las acciones de Tesla caían más de un 4 % de su valor y cotizaban en alrededor de 434,5 dólares. A cambio de la rebaja, las nuevas versiones Standard no cuentan con Autopilot, el sistema de ayuda de conducción que Tesla ha definido como una de sus ventajas competitivas, de fábrica. Los vehículos sí están capacitados para operar con el llamado sistema Full Self-Driving (FSD) Supervisado de conducción autónoma avanzada pero su instalación tiene un costo de 8.000 dólares. La rebaja ofrecida por los modelos Standard es inferior a lo previsto por los analistas que habían apostado a que los nuevos precios compensarían por la pérdida de los créditos fiscales de hasta 7.500 dólares a los vehículos eléctricos, que expiraron el 30 de septiembre. Algunos analistas consideran que el lanzamiento de versiones abaratadas del Model 3 y Model Y no será suficiente para que Tesla atraiga nuevos clientes, en un momento en que la compañía está perdiendo consumidores al mismo tiempo que aumentan las ventas de vehículos eléctricos en todo el mundo.