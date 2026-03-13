Cuba confirma diálogo con EEUU y promete empezar a liberar presos políticos

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El gobierno de Miguel Díaz-Canel confirmó contactos con Washington mientras la isla enfrenta su peor crisis económica en décadas. La noticia se oficializó a horas de que el régimen prometiera liberar 51 prisioneros, de entre las 1.214 personas encarceladas en la isla por razones políticas.

Por: revistaeyn.com /Agencias El gobierno de Cuba confirmó este viernes que funcionarios de La Habana han sostenido conversaciones recientes con representantes del gobierno de Estados Unidos, un movimiento inusual que coincide con un momento de máxima fragilidad económica y presión política sobre el régimen. "En correspondencia con la política consistente que ha defendido la revolución cubana en su historia y dirigidos por el General de Ejército (Raúl Castro), como líder histórico de esta revolución, y por mí ―y colegiado con las máximas estructuras del partido, el Estado y el Gobierno―, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", dijo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una reunión con altos funcionarios del país reportada por el estatal Canal Caribe.

Al mismo tiempo, Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal en la isla), publicó un comunicado en redes sociales con la transcripción de esta información. Según Díaz-Canel, que ejerce como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, además de presidente de la República, las conversaciones ―que habían sido adelantadas varias veces por el presidente estadounidense, Donald Trump, pero que el Gobierno cubano se había resistido a confirmar hasta ahora― "han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones". La primera señal oficial de La Habana en dirección al diálogo se fortalece con las declaraciones que ofreció Lianys Torres Rivera, embajadora de Cuba en la capital estadounidense. La diplomática aseguró que la isla está lista para dialogar con Estados Unidos y abordar diversos asuntos que forman parte de la compleja agenda bilateral. “Estamos listos para dialogar con Estados Unidos sobre los asuntos importantes de la relación bilateral y también sobre aquellos en los que tenemos diferencias», dijo durante una entrevista con la prensa internacional. El reconocimiento oficial de las conversaciones marca así el primer indicio de un posible canal diplomático activo entre ambos gobiernos tras años de tensiones. Medios de información como el estadounidense Axios venía advirtiendo desde hace semanas atrás de supuestas conversaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado "El Cangrejo".

Un gesto político: liberación de 51 presos

El anuncio coincide con otra señal política relevante: el gobierno cubano informó que liberará en los próximos días a 51 prisioneros, en lo que describió como un gesto de “buena voluntad” hacia el Vaticano, tradicional mediador en episodios de distensión entre Washington y La Habana.

La excarcelación no fue presentada como un indulto formal, sino como un beneficio penitenciario anticipado para reclusos que han cumplido parte de sus condenas. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional criticaron la “opacidad” del proceso y reclamaron la publicación de la lista de beneficiados para determinar si incluye a presos por motivos políticos.

Según la ONG Prisoners Defenders, a finales de febrero de 2026 Cuba registraba 1.214 personas encarceladas por razones políticas, el nivel más alto documentado hasta ahora.

El trasfondo: una economía al borde del colapso

Las conversaciones con Estados Unidos ocurren en el contexto de la peor crisis económica que enfrenta la isla desde el llamado “Período Especial” de los años noventa. Diversos indicadores reflejan la profundidad del deterioro. La economía cubana habría caído cerca de 5% en 2025, acumulando una contracción superior al 15% desde 2020, mientras el país enfrenta una combinación de inflación, escasez de divisas y colapso energético. La crisis energética se ha convertido en el principal cuello de botella del sistema productivo. La generación eléctrica cayó más de 13% interanual, afectada por el envejecimiento de plantas termoeléctricas y la escasez de combustible. En paralelo, la isla vive apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos, y un deterioro acelerado del poder adquisitivo. Las autoridades han reconocido que la falta de combustible y de divisas limita incluso la importación de productos básicos y el funcionamiento de la infraestructura industrial. A este escenario se suma el debilitamiento de los pilares tradicionales de la economía cubana. Sectores como el turismo y el azúcar —históricamente claves para el ingreso de divisas— han sufrido fuertes caídas, mientras el país enfrenta una masiva emigración de población en edad productiva.

El factor Washington: presión y negociación