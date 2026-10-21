Canal de Panamá ingresó US$6.600 millones durante el año fiscal 2026, un 16 % más

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El Canal de Panamá solo aplicó restricciones en las últimas semanas del año fiscal 2026, al reducir escalonadamente a 32 el número de buques que transitan a diario la vía frente a los 36 habituales debido a la sequía provocada por El Niño.

Por Agencia EFE El Canal de Panamá informó que registró unos ingresos totales por valor de US$6.600 millones durante el año fiscal 2026, que abarca de octubre de 2025 a septiembre pasado, lo que supone un aumento del 16,6 % respecto al periodo anterior. Además de ello, la vía también detalló que se contabilizaron durante este año fiscal 13.951 tránsitos, un 4,1 % más con respecto a los 13.404 del año fiscal 2025, empujado por el sector de energía y los portacontenedores.

Ese aumento reafirma su capacidad "para atender la demanda del comercio marítimo mundial, al tiempo que continúa adaptándose a los efectos del fenómeno de El Niño", que provoca una reducción de las lluvias que impacta en la vía interoceánica, la única de agua dulce. "El Canal de Panamá, lejos de restringir los flujos comerciales, es un facilitador del comercio marítimo internacional al ofrecer a sus usuarios una ruta confiable y segura", dijo la administradora de la vía, Ilya Espino de Marotta, durante la presentación de los resultados. El Canal de Panamá solo aplicó restricciones en las últimas semanas del año fiscal 2026, al reducir escalonadamente a 32 el número de buques que transitan a diario la vía frente a los 36 habituales debido a la sequía provocada por El Niño.