Tesla y SpaceX estrechan lazos mientras crece especulación sobre una fusión

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El propio Musk alimentó las especulaciones en julio, cuando, durante la conferencia de resultados de Tesla, reconoció que existe "cada vez más solapamiento" entre ambas compañías, sobre todo en cuanto a inteligencia artificial.

Por Agencia EFE La creciente cooperación tecnológica y comerciales de Tesla y SpaceX, las dos principales compañías de Elon Musk, está llevando a analistas de Wall Street a plantear abiertamente una posible fusión, aunque ninguna de las empresas ha confirmado que existan negociaciones. La posible fusión estará presente en los próximos dos días, cuando SpaceX y Tesla presentarán sus resultados financieros del tercer trimestre.

Una de las preguntas que los accionistas de SpaceX han enviado para la sesión de preguntas y respuesta del martes es: "¿Cuándo se fusionará SpaceX con Tesla?", lo que podría llevar al empresario a explicar sus planes empresariales. El propio Musk alimentó las especulaciones en julio, cuando, durante la conferencia de resultados de Tesla, reconoció que existe "cada vez más solapamiento" entre ambas compañías, sobre todo en cuanto a inteligencia artificial. Preguntado específicamente sobre una fusión, evitó descartarla y se limitó a señalar que una operación de ese tipo tendría que realizarse siguiendo "el procedimiento apropiado".

Sinergias y convergencia

Un mes antes, la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, había reconocido en una entrevista con CNBC que existen sinergias y una "convergencia" entre los objetivos de las dos empresas. Consultada por una posible fusión, respondió que "podría hacer la vida de Elon un poco más fácil" y añadió que las fusiones y adquisiciones formarán parte del futuro de SpaceX. La cooperación ya se traduce en importantes vínculos financieros. Tesla invirtió en marzo US$2.000 millones en SpaceX y durante el primer semestre obtuvo US$405 millones en ingresos procedentes de la empresa espacial, principalmente por la venta de sistemas de almacenamiento energético Megapack. Pero la cooperación más significativa se está produciendo en inteligencia artificial y semiconductores. SpaceX y Tesla colaboran en Terafab, un proyecto para desarrollar una capacidad masiva de fabricación de chips destinados, entre otras aplicaciones, a los robots Optimus y los vehículos de Tesla y a futuros sistemas de computación espacial de SpaceX.