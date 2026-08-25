SpaceX prevé lanzar en 2027 sus primeros satélites de IA

El magnate Elon Musk, fundador de la compañía aeroespacial, aseguró que SpaceX, en colaboración con Nvidia, ha diseñado un sistema adaptado específicamente para operar en el espacio, que será utilizado en los satélites Starmind AI1.

La empresa aeroespacial SpaceX prevé lanzar en el cuarto trimestre de 2027 sus primeros satélites equipados con tecnología de inteligencia artificial (IA) de Nvidia, un proyecto que busca llevar centros de computación al espacio.

"Nuestro diseño es significativamente más sencillo, barato, denso y ligero que un 'rack' tradicional", señaló Musk en X, en referencia a la infraestructura que se utiliza en los centros de datos convencionales.

El anuncio adelanta los planes de la propia SpaceX, que situaba en 2028 el despliegue de estos centros de datos orbitales.

Por su parte, Nvidia señaló en X que SpaceX utilizará sus procesadores Vera para acelerar las tareas de coordinación, ejecución de código y procesamiento de datos de sus sistemas de IA agéntica, desde sus centros de datos de gran escala hasta sus futuros sistemas en órbita.

El pasado 5 de agosto, cuando la empresa dio a conocer sus primeros resultados trimestrales tras su salida a bolsa, Musk anunció que SpaceX utilizará exclusivamente chips de Nvidia para desarrollar su infraestructura de IA y ampliar su capacidad de cómputo, con el objetivo de cerrar 2026 con más de 2 gigavatios de capacidad y acercarse a los 10 gigavatios en 2027.