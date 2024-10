Tres maneras de prepararse para el éxito en un nuevo trabajo

“Esas primeras semanas de un nuevo trabajo realmente pueden marcar la pauta para el próximo capítulo de tu carrera”, dice Lori Castillo Martínez, vicepresidenta ejecutiva de talento, crecimiento y desarrollo de Salesforce a CNBC Make It.

Ella dice que los nuevos empleados más impresionantes son aquellos que se han “apoyado” en el aspecto de construcción de relaciones del trabajo. Aun así, debes priorizar hacer tu trabajo, pero aprovechar las relaciones te permite hacer bien tu trabajo, dice.

Las relaciones no tienen que ser solo con los gerentes o aquellos en puestos más altos. En Salesforce, Castillo Martínez dice que a los nuevos empleados también se les asigna una “guía de senderos” informal, alguien que no está en su equipo sino en un rol adyacente, que puede responder preguntas que los nuevos empleados pueden no sentirse cómodos haciendo.

Considere la posibilidad de ponerse en contacto con colegas de departamentos similares o relacionados, asistir a eventos sociales o utilizar las plataformas de comunicación de la empresa para construir esas relaciones.

Identificar su propósito

Es importante entender la empresa a la que se va a unir y cómo puede tener un impacto directo en su nuevo rol, dice Castillo Martínez.

Comenzar un nuevo trabajo es “casi el único momento en el que realmente tienes la oportunidad de mirar todo con nuevos ojos e identificar realmente tu propósito y quién quieres ser y cómo quieres aparecer en la empresa”, dice Castillo Martínez.

Los nuevos empleados exitosos invierten tiempo en comprender el contexto de la organización y cómo sus habilidades y antecedentes únicos pueden agregar valor, dice Cargan: “Equilibre el respeto por lo que ha sucedido en el pasado y lo que sucede con la singularidad que aportan a la organización”.

En última instancia, lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, y Castillo Martínez anima a los nuevos empleados a mantener la curiosidad y estar abiertos a experimentar con diferentes enfoques.