Uber comprará Delivery Hero y Glovo pasará a un fondo estadounidense

Por: EFE

La compañía estadounidense de servicios de taxi Uber ha ofrecido unos 12.000 millones de euros por hacerse con el capital que aún no tiene de Delivery Hero, una oferta que la firma alemana de reparto ha decidido aceptar.

Además, de forma paralela, Delivery Hero, dueña de la española Glovo, ha alcanzado un acuerdo con el fondo estadounidense SSW Partners para venderle sus negocios en catorce países en los que, en su mayoría, también está presente Uber Eats -la unidad de reparto de la estadounidense-, incluida España.

Según ha detallado este jueves a través de un comunicado, Uber ofrece a los accionistas de Delivery Hero 41,5 euros por cada una de sus acciones, lo que supone valorar a la firma alemana en US$14.800 millones.

El importe máximo ofrecido se reduce sin embargo a unos US$13.700 millones al descontar la participación que Uber ya posee en el grupo alemán, cuyo consejo ha respaldado por unanimidad una operación que recomendará a los accionistas que acepten.

Además, el grupo inversor Prosus, que controla casi el 17 % de Delivery Hero, se ha comprometido de forma irrevocable a acudir a la opa, que se llevará a cabo si se supera el 50% de cuota de aceptación. Se comprometió a ello cuando adquirió Just Eat Takeaway (Lieferando).

En los últimos meses Uber ya se había convertido en el mayor accionista de Delivery Hero y tenía hasta ahora una participación del 25 % a la que se añaden instrumentos financieros del 12 %.

De cerrarse con éxito, la empresa resultante será la mayor del mundo de servicios de movilidad y de entrega de comida a domicilio, presente en 99 mercados con reservas brutas combinadas por valor de US#236.000 millones de dólares en 2025.

El consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, afirma en el comunicado que juntas "extenderán un servicio de entrega asequible y confiable a muchos millones de personas más en muchas de las economías más dinámicas del mundo".

En paralelo a esta operación, la empresa alemana de reparto ha alcanzado un acuerdo con el fondo neoyorquino de inversión SSW Partners para venderle, en caso de que la opa se materialice con éxito, sus negocios en Austria, Chile, Chipre, República Checa, Ecuador, Grecia, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia y Turquía.

En su mayoría son países donde Uber Eats y Delivery Hero ya se superponen y el importe de la operación ronda los 1.600 millones de dólares. Así, Uber no se hará con el control de esos negocios, sino que SSW tomará las riendas hasta que encuentre "socios estratégicos" que "posicionen mejor a esos negocios para el éxito a largo plazo".

“Nos complace adquirir estos negocios líderes en el mercado”, afirma SSW Partners en el mismo comunicado, en el que añade que apoyará a la dirección de dichas empresas para garantizar que "sigan creciendo, inviertan en su gente y brinden un servicio excepcional a sus clientes".

Entre los negocios que sí comprará Uber se encuentra también PedidosYa, que opera en Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.