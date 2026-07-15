Grupo Rey inauguró un nuevo Hiper Rey en Panamá con inversión de US$24 millones

Por revistaeyn.com
Hiper Rey abrió las puertas de su nueva tienda en La 25 Plaza, frente a la estación del Metro de Nuevo Tocumen, en Panamá. La nueva sucursal ofrece una experiencia de compra integral con un amplio surtido que incluye tecnología, línea blanca, electrodomésticos, ropa, artículos para el hogar, Rey Pets y un Zaz Corner.
"Con una inversión de US$24 millones, este proyecto demuestra que Grupo Rey y Corporación Favorita piensan en Panamá y continúan apostando por su desarrollo. Con este nuevo Hiper Rey impulsamos el crecimiento de la comunidad, generamos empleo y promovemos la innovación, siempre con el sello de calidad, variedad y servicio al cliente que nos caracteriza", destacó Juan Pablo Durán, Vicepresidente Ejecutivo y de Supply Chain de Grupo Rey.
La nueva tienda cuenta con una superficie de cerca de 6.200 metros cuadrados, de los cuales 5.000 corresponden al piso de venta y su oferta supera los 30.000 productos.
Como parte de esta propuesta, se incorporan espacios pensados para enriquecer la experiencia de los clientes, entre ellos un food court, un área de juegos para niños, una zona de mezanine para descanso y un espacio para degustaciones. La iniciativa responde a que para Grupo Rey visitar el supermercado representa también una oportunidad para compartir y disfrutar en familia.
El nuevo Hiper Rey fue diseñado para ofrecer una operación más eficiente, confortable y sostenible. El sistema de iluminación aprovecha la luz natural mediante sensores inteligentes que regulan automáticamente la intensidad de las luminarias LED, optimizando el consumo energético.
Además, la construcción incluyó la instalación de más de 1.300 paneles solares que contribuirán a reducir el consumo de electricidad y fortalecer la eficiencia de la operación.
La tienda también cuenta con sistemas de refrigeración de menor impacto ambiental, así como tragaluces, que permiten el ingreso de luz natural mientras reducen la transferencia de calor hacia el interior.
Como parte de su integración con la comunidad, la nueva tienda incorpora una identidad visual creada por el artista panameño Rolo de Sedas, autor de los murales que decoran el espacio y resaltan el talento local como parte de la experiencia de compra.
Durante la construcción del nuevo Hiper Rey se generaron más de 200 empleos. En su operación permanente, la tienda contará con 111 colaboradores, quienes atenderán diariamente a los clientes con el compromiso, la cercanía y el servicio que distinguen a Grupo Rey.