Grupo Rey inauguró un nuevo Hiper Rey en Panamá con inversión de US$24 millones

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La nueva tienda cuenta con una superficie de cerca de 6.200 metros cuadrados, de los cuales 5.000 corresponden al piso de venta y su oferta supera los 30.000 productos.

Por revistaeyn.com Hiper Rey abrió las puertas de su nueva tienda en La 25 Plaza, frente a la estación del Metro de Nuevo Tocumen, en Panamá. La nueva sucursal ofrece una experiencia de compra integral con un amplio surtido que incluye tecnología, línea blanca, electrodomésticos, ropa, artículos para el hogar, Rey Pets y un Zaz Corner.

"Con una inversión de US$24 millones, este proyecto demuestra que Grupo Rey y Corporación Favorita piensan en Panamá y continúan apostando por su desarrollo. Con este nuevo Hiper Rey impulsamos el crecimiento de la comunidad, generamos empleo y promovemos la innovación, siempre con el sello de calidad, variedad y servicio al cliente que nos caracteriza", destacó Juan Pablo Durán, Vicepresidente Ejecutivo y de Supply Chain de Grupo Rey. La nueva tienda cuenta con una superficie de cerca de 6.200 metros cuadrados, de los cuales 5.000 corresponden al piso de venta y su oferta supera los 30.000 productos. Como parte de esta propuesta, se incorporan espacios pensados para enriquecer la experiencia de los clientes, entre ellos un food court, un área de juegos para niños, una zona de mezanine para descanso y un espacio para degustaciones. La iniciativa responde a que para Grupo Rey visitar el supermercado representa también una oportunidad para compartir y disfrutar en familia.