San Martín fortalece su expansión con una nueva tienda en Guatemala

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Con una superficie de 1,110 mt2, la nueva tienda San Martín Roosevelt Seminario presenta un concepto arquitectónico contemporáneo, que se distingue por sus formas curvas segmentadas, amplios espacios e iluminación natural.

Por revistaeyn.com San Martín anuncia la apertura de su nueva tienda ubicada en zona 11 de la ciudad de Guatemala, sobre el Km 15 de la Calzada Roosevelt. Este nuevo espacio ha sido concebido, para ofrecer una experiencia fuera de este mundo, donde la innovación, la tradición, la comodidad y la calidad que distingue a la marca se unen en un mismo lugar. Con una superficie de 1,110 mt2, la nueva tienda San Martín Roosevelt Seminario presenta un concepto arquitectónico contemporáneo, que se distingue por sus formas curvas segmentadas, amplios espacios e iluminación natural, generando un ambiente moderno, dinámico y acogedor para que las familias disfruten cada visita.

La propuesta se complementa con una innovadora estructura tridimensional de acero, diseñada para cubrir grandes espacios sin columnas intermedias y brindar mayor amplitud, flexibilidad y confort. Los clientes de esta nueva tienda San Martín Roosevelt Seminario, podrán disfrutar de la amplia variedad de productos que caracteriza a San Martín: su reconocida panadería euro-latina, elaborada artesanalmente con masa madre y recetas ancestrales desde hace más de 35 años; una extensa selección de repostería; productos frescos del Market; un amplio menú de restaurante; y bebidas preparadas con café tostado en la propia tostaduría de la marca, garantizando la calidad en cada taza. La tienda también incorpora espacios pensados para brindar mayor comodidad a sus clientes, entre ellos un área de juegos para niños, amplias áreas de espera y una capacidad para atender simultáneamente a 300 comensales. Además, cuenta con 88 parqueos y presenta una de sus principales innovaciones: Auto Pan y Café, un servicio diseñado para quienes desean disfrutar de la calidad de San Martín de forma rápida y conveniente, sin descender de su vehículo.