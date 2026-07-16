Zona Libre de Colón prevé inversión de US$250 millones para expandirse

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La gerente general de la ZLC, Luisa Napolitano, explicó que el proyecto de expansión será de 280 hectáreas y que se espera que la primera fase, de 36 hectáreas, sea licitada antes de noviembre próximo.

Por Agencia EFE La Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor de América y situada en Panamá, prevé una inversión de cerca de US$250 millones para expandirse y modernizarse apostando por nuevas actividades como la manufactura ligera, la relocalización empresarial o las telecomunicaciones, entre otros, dijo su gerente general, Luisa Napolitano. Situada en la costa del Caribe de Panamá, la ZLC cuenta con más de 2.600 usuarios o empresas inscritas, y en el 2025 registró un movimiento comercial de más de US$25.000 millones, casi US$2.000 millones más que el año anterior, con la expectativa de que este siga ese crecimiento, declaró Napolitano a los periodistas.

La ZLC fue creada por ley en 1948 como una institución autónoma del Estado panameño y cuenta actualmente con 1.064,5 hectáreas de extensión. Ofrece servicios como importación, exportación, almacenaje, venta, comercialización, distribución, embalaje, envasado, etiquetado, clasificación y exhibición, entre otras, según la información oficial. En el marco de una reunión con la directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), la gerente general de la ZLC explicó que el proyecto de expansión será de 280 hectáreas y que se espera que la primera fase, de 36 hectáreas, sea licitada antes de noviembre próximo. La idea es que a través de este proyecto se puedan aprovechar los cambios legales aprobados en el 2023 que habilitan a la ZLC para desarrollar nuevas actividades como el "'nearshoring' (o relocalización industrial y empresarial), data center, energía, telecomunicación y manufactura ligera", comentó Napolitano.

La ZLC "no es" un centro de contrabando"

"Nosotros con el nuevo proyecto (de expansión) estamos queriendo" dar otros "75 años o más" de vida a "la Zona Libre de Colón, pero cambiando también todos esos aspectos que antes se venían dando", agregó. A la Zona Libre de Colón tiene que quitársele ya ese nombre que le decían como un centro de contrabando. No lo es. Nosotros estamos controlando todo", sostuvo Napolitano al ser cuestionadas sobre las denuncias al respecto de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit, en inglés). La Tracit presentó el pasado 8 de julio en la CCIAP un informe que señalaba que "la vulnerabilidad central" de Panamá en cuanto a la lucha contra el comercio ilícito era la Zona Libre Colón, que "si bien funciona como un importante motor del comercio legítimo, también se utiliza ampliamente para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la distribución de bienes ilícitos".