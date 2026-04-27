United Airlines confirma fin de conversaciones de fusión con American

Por: Revistaeyn.com

United Airlines Holdings confirmó este lunes 27 de abril que las conversaciones de fusión con American Airlines Group Inc. han terminado después de que American declinara participar en las negociaciones, según un comunicado de prensa.

Las acciones de United han caído casi un 6% durante la última semana y bajan un 17% en lo que va de año, cotizando a US$93 con una capitalización de mercado de US$30.200 millones.

El director ejecutivo de United, Scott Kirby, dijo que se acercó a American para explorar una combinación, pero la aerolínea declinó públicamente.

Kirby afirmó que la fusión propuesta se habría centrado en el crecimiento en lugar de en la reducción de costos, en contraste con consolidaciones previas de aerolíneas que típicamente involucraban a transportistas en dificultades reduciendo vuelos y empleos.

La combinación propuesta tenía como objetivo expandir el servicio internacionalmente y a comunidades más pequeñas mientras se mantenía una red más amplia. Kirby dijo que la fusión habría creado asientos adicionales de clase económica en el mercado y expandido las opciones de servicio en todos los rangos de precios.

United citó datos que muestran que los precios de los tickets en 2025 eran un 29% más bajos que los niveles prepandemia cuando se ajustan por inflación.

La aerolínea dijo que las aerolíneas extranjeras operan aproximadamente el 65% de los asientos de largo recorrido hacia Estados Unidos a pesar de que solo el 40% de los clientes son ciudadanos extranjeros.

Kirby afirmó que la entidad combinada habría requerido desinversiones en ciertos mercados domésticos, pero expresó confianza en obtener la aprobación regulatoria. Dijo que la fusión habría creado decenas de miles de empleos sindicalizados y apoyado la fabricación de aeronaves estadounidenses.

La respuesta pública de American cerró la puerta a las conversaciones de fusión en el futuro previsible. United emplea a 115.000 personas y ha estado implementando una estrategia centrada en inversiones en experiencia del cliente y programas de fidelización. La aerolínea generó 60.500 millones de dólares en ingresos durante los últimos doce meses y cotiza a un PER de 8,14. Según el análisis de InvestingPro, United parece ligeramente sobrevalorada en los niveles actuales. Para obtener información más profunda sobre el posicionamiento estratégico de United, los inversores pueden acceder al completo Informe de Pro Research, uno de más de 1.400 informes disponibles que transforman datos complejos de Wall Street en inteligencia clara y procesable.

El comunicado incluyó declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres descritos en las presentaciones regulatorias de United ante la Comisión de Bolsa y Valores.

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