Walmart desafía la desaceleración global: las claves de otro trimestre sólido

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Walmart mostró crecimiento de ingresos y expansión digital en su primer trimestre fiscal 2027, reforzando la percepción de que su modelo de negocios sigue siendo uno de los más resistentes del retail global. Para Centroamérica, donde la compañía es un actor clave en empleo, consumo y cadenas de proveedores, los resultados son observados como una señal sobre la salud del consumo regional y las nuevas tendencias del comercio minorista.

Por: Revistaeyn.com Walmart volvió a ubicarse en el centro de atención de Wall Street tras presentar resultados del primer trimestre fiscal 2027 que confirmaron algo que el mercado viene observando desde hace varios años: el gigante minorista sigue encontrando formas de crecer incluso en entornos económicos complejos. La compañía reportó crecimiento de ingresos, avance de doble dígito en comercio electrónico y estabilidad operativa en un contexto todavía marcado por presiones inflacionarias, cambios en hábitos de consumo y tensiones derivadas de los aranceles impulsados por la administración de Donald Trump. Para Centroamérica, donde Walmart es uno de los principales empleadores privados y un actor determinante en cadenas de abastecimiento y consumo masivo, los resultados son seguidos con atención porque funcionan como un termómetro de la dinámica del retail global y de la capacidad de adaptación del consumo en momentos de incertidumbre.

La fortaleza de la escala

Uno de los factores centrales que explica la resiliencia de Walmart es su tamaño. La empresa mantiene una ventaja estructural difícil de replicar: su enorme capacidad de negociación con proveedores y una logística integrada que le permite sostener precios competitivos incluso cuando aumentan los costos globales. Mientras otros retailers estadounidenses sufrieron caídas o estancamiento en ventas durante el último año, Walmart logró incrementar ingresos y defender márgenes. Reuters destacó que la compañía mantuvo prácticamente estable su margen operativo en torno al 4,2%, una señal relevante en un negocio históricamente de márgenes bajos. El modelo de Walmart se apoya en una lógica defensiva muy poderosa: cuando la economía se desacelera o los consumidores sienten presión sobre sus ingresos, una parte importante del consumo migra hacia cadenas de bajo precio. Esa dinámica permitió a la empresa captar clientes de ingresos medios que antes compraban en supermercados o tiendas más costosas. Analistas de Morningstar resumieron el fenómeno con una frase que Wall Street repite desde hace años: cuando el bolsillo se ajusta, los consumidores terminan en Walmart.

El ecommerce dejó de ser defensa y pasó a ser motor

Otro cambio profundo es que el negocio digital dejó de ser simplemente una respuesta a la amenaza de Amazon y pasó a convertirse en uno de los grandes motores de crecimiento de la compañía. Las ventas online crecieron 24% en el último ejercicio fiscal y ya representan más del 21% de las ventas totales del grupo. El mercado interpreta que Walmart logró algo que parecía improbable hace una década: construir un ecosistema omnicanal capaz de competir con Amazon utilizando su principal ventaja histórica, la red física de tiendas. Sus más de 4.600 tiendas en Estados Unidos funcionan hoy como centros logísticos y puntos de distribución de última milla. Esa estructura le permitió fortalecer entregas rápidas, retiro en tienda y distribución de productos perecederos, un segmento donde varios analistas consideran que Walmart mantiene ventaja competitiva. El crecimiento digital también tiene otra implicancia importante para los inversores: mejora la calidad del negocio. El ecommerce ya no solo impulsa ventas, sino que genera información sobre hábitos de consumo, fideliza clientes y abre espacio para nuevas líneas de ingresos.

Publicidad y membresías

Uno de los elementos más observados por los analistas financieros es el avance de negocios de alto margen dentro de Walmart. La compañía viene expandiendo agresivamente su unidad publicitaria y el ecosistema de membresías asociado a Sam’s Club y Walmart+. Según estimaciones citadas por Morningstar, publicidad y cuotas de membresía ya representan cerca del 27% de las ganancias operativas del grupo, frente al 9% que aportaban en 2021. Ese cambio es estratégico porque transforma parcialmente el perfil financiero de Walmart. Tradicionalmente, el retail alimenticio depende de márgenes reducidos y alta rotación. Ahora la empresa incorpora fuentes de ingresos mucho más rentables y recurrentes. Sam’s Club se consolidó como otra pieza relevante del modelo. El formato de membresía ofrece ingresos relativamente estables y ayuda a reforzar fidelización en un contexto donde las empresas compiten no solo por ventas sino también por frecuencia de consumo y permanencia del cliente dentro de sus ecosistemas digitales.

Qué riesgos sigue viendo el mercado