¿Quién es el mejor cliente para un banco?, ¿El que más se endeuda?, ¿El que paga?

Por Elaine Miranda Vela - Columnista E&N

Un cliente muy endeudado puede parecer rentable... hasta que deja de pagar. En banca, durante años, se ha celebrado lo obvio: más tarjetas colocadas, más préstamos desembolsados, más personas usando crédito. Y sí, vender más importa. Pero hay una pregunta que vale la pena hacerse, sobretodo en una época donde todos hablan de transformación financiera y experiencia del cliente: ¿de verdad el mejor cliente es el que más se en deuda? Yo no lo creo, porque una cosa es usar crédito y otra muy distinta es saber usarlo. Desde Plata con Plática lo vemos todos los días: personas con dos, tres o cuatro productos financieros activos que, en papel, “usan bastante” el sistema, pero en la práctica están sobreviviendo. Pagan mínimos.

Sacan un préstamo para tapar otro. Pasan la tarjeta porque “todavía tiene disponible”. Compran en cuotas sin sumar cuánto ya comprometieron del salario del próximo mes. Eso no es inclusión financiera; es una bomba de tiempo con buen diseño y, cuando esa bomba explota, el problema no se queda solo del lado del cliente. Ahí es donde creo que está una de las grandes oportunidades para la banca hoy.

Porque un cliente que usa mucho crédito, pero lo usa mal, no necesariamente es un cliente valioso a largo plazo. Puede parecerlo en el corto plazo, sí; pero, con el tiempo, puede convertirse en un cliente más vulnerable, más estresado, con mayor riesgo de mora, con menos capacidad de aprovechar otros productos y, muchas veces, con una relación desgastada con su institución financiera.