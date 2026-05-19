Fiscalía de Honduras cita a exjefe del Parlamento por presuntos excesos durante el cargo

POR EFE

La Fiscalía de Honduras citó a declarar al expresidente del Parlamento y exdiputado izquierdista Luis Redondo, así como a los integrantes de la otrora Comisión Permanente del poder Legislativo, en el marco de una investigación por presuntas “actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones”, informó este lunes una fuente oficial.

La Comisión Permanente fue creada en octubre de 2025 por Redondo, quien era diputado por el entonces gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), integrada únicamente por nueve legisladores, en su mayoría de esa formación, ahora opositora.

Dicha Comisión ejerció funciones durante el receso legislativo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 20 de enero de 2026, y Redondo generó controversia al asegurar que la misma estaba "lista" para realizar un "conteo voto por voto" en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 si el Consejo Nacional Electoral (CNE) demoraba los resultados oficiales.

En esos comicios generales, que estuvieron marcados por la polémica y el retraso en el escrutinio, resultó vencedor el actual presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, lo que significó el retorno al poder del conservador Partido Nacional.