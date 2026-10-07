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Walmart lleva los datos de sus compradores a la TV y amplía su apuesta publicitaria

La compañía extiende sus herramientas de audiencias y medición a televisión en vivo, Spotify y más espacios de TV conectada. El objetivo es vincular la exposición a los anuncios con las compras y disputar una mayor porción de los presupuestos de las marcas.

Por: Revistaeyn.com Para Walmart, una compra tiene valor más allá del producto vendido. También aporta información que puede ayudar a una marca a decidir a quién dirigir su publicidad y evaluar qué ocurre después de mostrar un anuncio. Esa capacidad está en el centro de su expansión en el negocio de medios. El 6 de octubre, durante su encuentro Partner Connect, Walmart Connect, su división publicitaria, anunció nuevas capacidades con Spotify, Yahoo DSP y Warner Bros. Discovery. La propuesta amplía los espacios donde los anunciantes pueden utilizar sus audiencias y relacionar la exposición publicitaria con ventas en Walmart. El movimiento tiene una base empresarial relevante: en el ejercicio fiscal 2026, cerrado en enero, el negocio publicitario global de Walmart creció 46% y alcanzó cerca de US$6.400 millones, incluyendo VIZIO. La publicidad ya constituye una actividad de miles de millones de dólares dentro del grupo.

Del comportamiento de compra a la audiencia

El modelo se apoya en datos que Walmart obtiene de las transacciones en sus tiendas y canales digitales. Esa información permite construir audiencias para las campañas y observar compras posteriores dentro de su ecosistema. La compañía denomina a este proceso "medición de circuito cerrado", el cual, en esencia, conecta la exposición a un anuncio con una compra relacionada en su sitio web, aplicación o establecimientos físicos. Para el anunciante, agrega información comercial a las métricas de alcance y exposición. Un ejemplo ilustrativo sería una marca de alimentos que busca llegar a compradores de una categoría: puede utilizar esa audiencia para orientar su campaña y después consultar las ventas asociadas en Walmart. La pregunta empresarial se amplía desde cuántas personas recibieron el mensaje hasta qué comportamiento de compra se observó.

Tres vías para extender el modelo

En televisión, el acuerdo permite utilizar audiencias de Walmart para publicidad direccionable en inventario seleccionado de TV lineal en vivo, junto con espacios de streaming de Warner Bros. Discovery. La compra se realiza mediante acuerdos privados en Walmart DSP —una plataforma para adquirir publicidad de forma automatizada—, con tecnología de FreeWheel. Los canales incluidos son TBS, TLC, truTV, HLN y Food Network. Con Spotify, los anunciantes estadounidenses pueden emplear esas capacidades en formatos de audio, video y anuncios gráficos. En Yahoo DSP, la integración respaldada por Magnite avanza a fase alfa y amplía el inventario de televisión conectada más allá de VIZIO. La flexibilidad de compra es parte de la estrategia. Walmart ya había anunciado un modelo para que las marcas activaran sus audiencias desde plataformas que utilizan habitualmente, mediante una solución de habilitación de datos controlada por la propia compañía.

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