Aurelio Martínez, un ícono para la comunidad garífuna, quien lo despide con aplausos

Guillermo Anderson, también cantautor, fallecido a causa de un cáncer en agosto de 2016, es uno de los artistas que marcaron a Aurelio Martínez en sus inicios como músico.

Más tarde, Martínez se enroló con la banda Los Gatos Bravos, de San Pedro Sula, cuyo director, Alfonso Flores, no pudo contener el llanto al conocer la trágica noticia de alguien que fue querido "como un hermano" en el grupo musical.

"Mi madre también quería mucho a Aurelio, no lo podía creer cuando me avisaron que había muerto", expresó Flores, quien lo admiraba no solo por su canto y promotor de la música garífuna, sino también porque era un maestro tocando la percusión y bailando.