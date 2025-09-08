Centroamerica-inspira

Pizzería La Clásica de El Salvador destaca en el 50 Top Pizza del mundo

Su chef y fundador Juan Cárcamo documentó el momento en el que se convierten en la Pizza #63 (de entre 100) del mundo y cuando recibieron el reconocimiento a Mejor Performance 2025.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com ¡Orgullos salvadoreño! Este 8 de septiembre de 2025, Pizzería La Clásica, logra posicionarse como la No. 63 entre las 100 mejores pizzerías del mundo, según 50 Top Pizza, considerada la guía de las mejores pizzerías (estilo italiano) del mundo. Esta es la primera edición que la guía incluye a Latinoamérica en su ranking, previamente, desde 2017, lo hacía solo para América Norte, Asia, Italia, que la ven como una sola región. Asimismo, para el año en curso, la pizzería salvadoreña, que ya cuenta con tres sucursales, se lleva el reconocimiento Best Performance of the Year, es decir, "quien lo hizo mejor".

"Es difícil expresar el sentimiento y emoción pararse frente a más de 300 personas en el Teatro Mercadante de Nápoles Italia, ciudad cuna de la pizza. Es un gran logro para La Clásica y para El Salvador", dijo en su cuenta de Instagram su fundador y chef, Juan Cárcamo.

Dos establecimientos han empatado en el ranking mundial de mejores pizzerías: Una Pizza Napoletana, de Nueva York, con el chef Anthony Mangieri al frente, e I Masanielli, de Caserta, en la región italiana de Campania, regentada por el pizzaiolo Francesco Martucci. El segundo lugar del listado 50 Top Pizza World de este 2025 lo ocupa The Pizza Bar on 38th, ubicado en el hotel Mandarin Oriental de Tokio, mientras que el tercer puesto ha sido para la brasileña Leggera Pizza Napoletana, que cuenta con dos establecimientos en São Paulo. Entre las 100 mejores pizzerías, estilo Italia, se encuentran varias de Brasil, Chile, Tailandia, Argentina, España, Estados Unidos, la misma Italia, Francia, Bélgica, Japón y otros países. El evento celebrado este 8 de septiembre es la culminación de una ronda de clasificaciones que comenzó en Tokio, a inicio de año.

PIZZERÍA LA CLÁSICA: DESDE UN JARDÍN DE CASA PARA EL MUNDO

Lo que inició el horno de su casa, ahora llega a la cima. Cárcamo presenta una pizza artesanal, cocinada en horno y con ingredientes provenientes de Italia. Cárcamo inició su idea en el jardín de su casa cuando preparaba los platillos para amigos y familiares. Luego, gracias a su esfuerzo y talento se formó en la Escuela Nacional de Pizzeros de España, además de tener estudios de la Scuola Italiana Pizzaioli (Venecia) y de la Academia de Pizza Romana en Madrid. "Nuestras técnicas de Pizza son las mejores a nivel nacional, en La Clásica hemos aprendido de los mejores pizzeros en Italia en capacitaciones internacionales", apuntan en su sitio web. El ambiente de cada una de sus sucursales es muy acogedor, decorado en madera, y amenizado por detalles y accesorios en los que el predominio del color rojo y recuerda a los típicos restaurantes italianos. Incluso, hay muchos recuerdos de las buenas épocas en sus paredes.