Universidad de Harvard otorga reconocimiento al pianista panameño Danilo Pérez

La Oficina de las Artes de Harvard y la Orquesta de Jazz de Harvard, dirigida por Yosvany Terry, anunció que el compositor panameño y ganador del premio Grammy, Danilo Pérez, ha sido nombrado el Harvard Jazz Master in Residence 2024.

Con esta importante distinción, la universidad estadounidense extiende una invitación para la presentación del panameño junto a la Orquesta de Jazz de Harvard el próximo 6 de abril en el Teatro Sanders.

Pérez es pianista, compositor, productor y educador. Fundador y director del Festival de Jazz de Panamá. Es activista social y uno de los músicos más influyentes de su generación. Es artista por la Paz de la UNESCO y embajador cultural de Panamá. En 2021 ganó el premio Grammy al mejor álbum vocal de jazz por "Secrets are the best stories", realizado en conjunto con el músico estadounidense Kurt Elling.