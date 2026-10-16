Dianne Medrano: “cómo ser valiosa en una organización sin tener que controlarlo todo”

Por María José Núñez Chacón - revistaeyn.com
Con más de 25 años de trayectoria en la industria de bienes de consumo, se ha forjado profesionalmente en algunas de las compañías más influyentes del sector a nivel regional y global, en las que lideró procesos de crecimiento, transformación comercial y desarrollo de negocio, ocupando posiciones de liderazgo cada vez más estratégicas y consolidando una visión integral de la industria.
La hoy CEO de Centenario Internacional, Dianne Medrano fue una de las ponentes dentro del evento Mujeres Desafiantes 2026, que se realizó en el Centro de Convenciones de Costa Rica, el pasado 15 de octubre, y donde miró de frente a un escenario con decenas de mujeres para reconocer que su versión actual piensa más en la forma de mantenerse valiosa e importante para la organización, sin necesidad de hacerlo todo ella misma.
En su Mini Talk: “Arquitectura del Sostén”, la también fundadora de Utopías de una CEO, reveló que a lo largo de su trayectoria ha forjado distintas versiones de sí misma, en una evolución del liderazgo que le mostró que estaba tan ocupada siendo indispensable y exitosa que se quedó casi sin tiempo para vivir su vida, por lo que se ha propuesto llegar al punto de equilibrio donde no tenga que ser indispensable, pero sin dejar de ser importante.
“Cuántas no nos hemos sentido infinitamente poderosas porque lo resolvemos todo, experimentamos esa absoluta satisfacción por cumplir con ese check list y de pensar que tenemos ADN de superheroínas. Confundimos nuestra vida profesional con estar ocupadas, ser productivas y necesarias, en lugar de darle más importancia a ser valiosas desde un lugar más equilibrado”, comentó Medrano.
Al final, agregó, las mujeres sostienen tantas cosas que no se dan cuenta que no se sostienen a sí mismas y cuando ya no dan abasto, se caen. De ahí que su charla, Arquitectura del Sostén invitó a que las líderes de negocios y emprendimientos deben ser arquitectas de una vida más sustentable y sostenibles para sí mismas.
Invitó a las participantes a establecer un proceso interno, buscar una versión propia en la que puedan elegir dónde generar valor, decidan cómo y en qué punto dar su opinión o dirección y poner límites que les permitan ser reconocidas en todos los procesos y momentos de la vida, porque hay que dejar esa urgencia de encajar como hombres y darle espacios a esa nueva forma femenina de liderar, sin olvidar a esas versiones que las llevó adonde se encuentran actualmente.
“Ahora entiendo que ser una arquitecta de mi vida no necesariamente implica sostener todo, no podemos ver hacia adentro y ser el pilar que sostiene y también las paredes, podemos modelar nuestras vidas sin cargar cada proceso o tarea, y claro, una nueva versión no tiene que significar cambiar quienes somos, porque tenemos la misma raíz, solo hay que saber elegir lo que queremos”, animó la ejecutiva.