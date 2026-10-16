Dianne Medrano: “cómo ser valiosa en una organización sin tener que controlarlo todo”

Por María José Núñez Chacón - revistaeyn.com

Con más de 25 años de trayectoria en la industria de bienes de consumo, se ha forjado profesionalmente en algunas de las compañías más influyentes del sector a nivel regional y global, en las que lideró procesos de crecimiento, transformación comercial y desarrollo de negocio, ocupando posiciones de liderazgo cada vez más estratégicas y consolidando una visión integral de la industria.

La hoy CEO de Centenario Internacional, Dianne Medrano fue una de las ponentes dentro del evento Mujeres Desafiantes 2026, que se realizó en el Centro de Convenciones de Costa Rica, el pasado 15 de octubre, y donde miró de frente a un escenario con decenas de mujeres para reconocer que su versión actual piensa más en la forma de mantenerse valiosa e importante para la organización, sin necesidad de hacerlo todo ella misma.

En su Mini Talk: “Arquitectura del Sostén”, la también fundadora de Utopías de una CEO, reveló que a lo largo de su trayectoria ha forjado distintas versiones de sí misma, en una evolución del liderazgo que le mostró que estaba tan ocupada siendo indispensable y exitosa que se quedó casi sin tiempo para vivir su vida, por lo que se ha propuesto llegar al punto de equilibrio donde no tenga que ser indispensable, pero sin dejar de ser importante.