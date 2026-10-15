MD 2026 | Quiénes son las líderes que construyen confianza en Centroamérica

Por: Revistaeyn.com
¿Qué hace que una líder inspire confianza? Los resultados cuentan, pero también la coherencia de sus decisiones, la integridad con la que actúa y las relaciones que construye.
En Centroamérica, empresarias y ejecutivas de distintos sectores han convertido esos atributos en un capital que fortalece a sus organizaciones y amplía su influencia.
La edición especial Mujeres Desafiantes de la Década, de Estrategia & Negocios, dedica sus páginas 94 a 98 a estas protagonistas.
El segmento Mujeres de Alta Confianza presenta a 48 líderes y explora una pregunta que atraviesa el desarrollo del talento femenino: ¿cómo lograr que una trayectoria sólida alcance un reconocimiento equivalente fuera de la propia organización?
El punto de partida es el estudio regional “Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza”, desarrollado por PIZZOLANTE, DATOS Group y Estrategia & Negocios.
La investigación lleva cuatro años examinando la confianza vinculada con el liderazgo empresarial de la región.
En 2026 contó con la participación de más de 4.800 centroamericanos, entre público general y público informado.
Dentro de ese marco, el especial identifica a mujeres cuya gestión genera confianza y ofrece una lectura de las condiciones que favorecen —o dificultan— su reconocimiento.
Las protagonistas
Stephanie Melville, de Progreso, encabeza el listado de Mujeres Líderes Empresariales de Alta Confianza Centroamérica 2026. Las diez primeras posiciones corresponden a:
1- Stephanie Melville — Progreso (Guatemala)
2- Carol Colorado — La Constancia (El Salvador)
3- Cristina Ronski — Walmart Centroamérica (Costa Rica)
4- Vivian Pellas — APROQUEN (Nicaragua)
5- Carolina Quintero — Ejecutiva senior en estrategia y energía (El Salvador)
6- Ilya Espino de Marotta — Autoridad del Canal de Panamá (Panamá)
7- Mayela Rojas Solórzano — Grupo Mutual (Costa Rica)
8- Gina Carvajal Vega — Banco Popular de Costa Rica (Costa Rica)
9- Laura Moreno — BAC Costa Rica (Costa Rica)
10- Rosaysella Ulloa — Banco Nacional de Costa Rica (Costa Rica)
El listado completo reúne referentes de los seis países de Centroamérica y muestra la diversidad de ámbitos desde los cuales se construye credibilidad: industria, servicios financieros, comercio, tecnología, educación y organizaciones de impacto social, entre otros.
También figuran Diana Faraj de Larach (Fundación Diunsa); Gisela Sánchez (BCIE); Aimée Sentmat de Grimaldo, (Banistmo); Gilda Tinoco Castillo (Claro); Carmen María Torrebiarte (Grupo Cobán) y Connie Beneitez de Paiz (Panifresh).
Qué las define
El análisis de PIZZOLANTE identifica características recurrentes entre las líderes de Alta Confianza: una trayectoria con resultados sostenidos, coherencia entre promesas y acciones, integridad personal, capacidad de transformación y orientación a la innovación.
A ellas se suman el impacto social, la comunicación transparente, la cercanía y un liderazgo capaz de integrar perspectivas y construir equipos.
Estos atributos se expresan en prácticas concretas. Natalia Soler, CEO de Holcim Costa Rica e integrante del listado, explica que ganar credibilidad exige conocer el negocio, escuchar y sostener los compromisos cuando cambian las condiciones.
Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC Costa Rica, destaca el papel de la confianza para conectar las decisiones empresariales con los equipos, los clientes y la sociedad.
El informe permite comprender cómo esa credibilidad se construye a lo largo del tiempo y se pone a prueba en la gestión cotidiana.
Talento probado, reconocimiento pendiente
Uno de los aportes centrales del especial es distinguir entre confianza, visibilidad y acceso al poder de decisión.
Karla Alayón y Waleska Ruiz, especialistas de PIZZOLANTE, explican que una menor presencia femenina entre los liderazgos empresariales mencionados no permite concluir que exista menor confianza en las mujeres.
También puede reflejar barreras para acceder a puestos de máxima responsabilidad o una exposición pública insuficiente de sus trayectorias. Los fundamentos de la confianza son compartidos por hombres y mujeres.
Sin embargo, su valoración puede estar atravesada por sesgos: la firmeza, la autoridad o la ambición no siempre reciben la misma interpretación según quién las ejerza.
Por eso, el informe también plantea una agenda para las organizaciones: establecer criterios transparentes de promoción y sucesión, ampliar las responsabilidades de las ejecutivas sobre negocios y resultados, y fortalecer el patrocinio profesional que abre oportunidades concretas.
Conozca a las 48 Mujeres de Alta Confianza y descubra los atributos, las experiencias y los desafíos que explican su reconocimiento. Lea el informe completo en las páginas 94 a 98 de la edición digital de Mujeres Desafiantes de la Década, de Estrategia & Negocios.