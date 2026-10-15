MD 2026 | Quiénes son las líderes que construyen confianza en Centroamérica

Por: Revistaeyn.com

¿Qué hace que una líder inspire confianza? Los resultados cuentan, pero también la coherencia de sus decisiones, la integridad con la que actúa y las relaciones que construye.

En Centroamérica, empresarias y ejecutivas de distintos sectores han convertido esos atributos en un capital que fortalece a sus organizaciones y amplía su influencia.

La edición especial Mujeres Desafiantes de la Década, de Estrategia & Negocios, dedica sus páginas 94 a 98 a estas protagonistas.

El segmento Mujeres de Alta Confianza presenta a 48 líderes y explora una pregunta que atraviesa el desarrollo del talento femenino: ¿cómo lograr que una trayectoria sólida alcance un reconocimiento equivalente fuera de la propia organización?

El punto de partida es el estudio regional “Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza”, desarrollado por PIZZOLANTE, DATOS Group y Estrategia & Negocios.

La investigación lleva cuatro años examinando la confianza vinculada con el liderazgo empresarial de la región.

En 2026 contó con la participación de más de 4.800 centroamericanos, entre público general y público informado.

Dentro de ese marco, el especial identifica a mujeres cuya gestión genera confianza y ofrece una lectura de las condiciones que favorecen —o dificultan— su reconocimiento.