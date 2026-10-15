MD 2026 | Mujeres Desafiantes de la Década: una gala que conectó vidas y trayectorias

Por María José Núñez Chacón - revistaeyn.com
A lo largo de una década las páginas de Estrategia & Negocios han puesto en palabras los aprendizajes, desafíos, éxitos y barreras derribadas de más de 100 presidentas ejecutivas y financieras de toda la región centroamericana y más de 500 mujeres de diversos sectores. Y este 15 de octubre el Centro de Convenciones de Costa Rica albergó la celebración de esos diez años de Mujeres Desafiantes.
Con un escenario lleno de mujeres del mundo de los negocios, las finanzas, la cultura y muchos otros nichos, gozaron de una jornada en la que un grupo de panelistas y expositoras hablaron de sus experiencias, del camino recorrido y sus historias, como un reflejo de lo que muchas también han vivido.
En ese marco, las participantes conocieron de primera mano el testimonio de Stephanie Melville, directora de la junta directiva de Progreso de Guatemala y Ana Karina Smith, expresidenta de la Asociación de Directoras de Panamá. Ambas fueron parte del panel magistral “Mujeres Desafiantes en los Negocios y en las Organizaciones” bajo la moderación de la editora general de E&N, Velia Jaramillo.
Stephanie Melville es la primera mujer presidenta en 100 años de la historia de Progreso, empezó como secretaria de la junta directiva y hoy la lidera, además fue la primera mujer en formar parte de la Cámara de Industria.
Por su parte, Ana Karina Smith inició en la empresa de su abuelo, JCain Logistics, con tan solo 23 años, siendo la primera mujer en la junta directiva es reconocida por su contribución en las iniciativas destinadas a aumentar la representación femenina en los órganos de gobierno corporativo de Panamá, ya que como expresidenta de la Asociación Directoras de Panamá impulsó el cumplimiento de la Ley 56, que establece una participación mínima del 30% de mujeres en las juntas directivas de instituciones y empresas reguladas.
En sus respuestas fueron enfáticas en que la congruencia entre lo que se dice y hace a nivel empresarial es vital en la gestión y manejo de las organizaciones y los equipos de trabajo, lo que genera como resultado la verdadera confianza, siempre poniendo de frente los valores y principios.
Una de las intervenciones destacadas fue la de Andrea Cardona, la primera guatemalteca y centroamericana en alcanzar la cima del Everest, quien dio una charla magistral sobre su trayectoria y los pasos que dio para llegar hasta allí.
Llevó a las participantes a visitar el Everest juntas, con un video de sus aventuras, que evidenció cómo escaló las montañas, el frío que enfrentó y las pendientes que le tocó superar para llegar a su objetivo final.
“Un 22 de mayo de 2010 estaba llegando a los 8.000 metros de altura en el Everest a -40 grados centígrados y sensación térmica de -60° y había llegado después de tres años entrenando -escalando 14 cimas para llegar ahí-. Me quedaban solo 850 metros, lo más cerca de la cumbre y nunca me sentí con tanta duda”, recordó.
Relató que hizo una llamada a su mamá y le contó que a las 10 de la noche saldría hacia la cima, que significaban 18 horas a un ritmo de un paso por minuto y ella le dijo, “Andrea hija sabes que yo ya te visualizo en esa cumbre, para mí ya llegaste”.
“Me lo dijo una mujer que a los cinco años después de que su padre falleció se quedó encargada de sus hermanos, se graduó de médico cirujano, fue sobreviviente de violencia intrafamiliar y superó muchas de sus montañas, aunque ella no las eligió. Ese tipo de ejemplos es muy importante tenerlos cerca. Sucedieron muchas cosas para llegar a la cima y el poder de dar un paso más fue lo que lo hizo posible”, contó.
Cardona comenzó buscando información de mujeres referentes que lograron destacar en expediciones y llegaron a diversas cimas, quienes le compartieron consejo y les dijeron que lo vital era buscar al equipo adecuado para abrir brechas y alcanzar sus sueños.
Su charla no solo atrapó la atención de la audiencia, sino que generó un sentimiento de motivación especial, al mostrar los enormes desafíos que implicaba una expedición tan desafiante.
Escucha social
En el marco del evento, Cecilia Córdoba, socia directora de Upgrade Comunicación, contó sobre el estudio desarrollado para E&N acerca de los principales temas y quiénes son las mujeres que impulsan la conversación digital en Centroamérica y República Dominicana, respecto a empresas, inversión, innovación y el ámbito de los negocios.
Córdoba explicó que el análisis contempló más de 35.000 registros de medios digitales y redes sociales de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana entre julio de 2024 y junio de 2026.
“Hay una lista de más de noventa perfiles de mujeres que están incluidos en el listado final que dio como resultado de la investigación y determinamos que la conversación da un lugar prioritario a los medios digitales y junto a éstos aparecen las propias líderes, las organizaciones que representan, cámaras empresariales, instituciones y actores capaces de generar y amplificar los mensajes”, detalló la socia directora de Upgrade Comunicación.
En el Top 5 Regional de líderes que están impulsando la conversación digital se destacaron Alejandra Durán y Silvia Cuéllar de El Salvador, Anabel Gallardo de Honduras, Giselle Sánchez de Costa Rica y Gilda Tinoco de Nicaragua.
Minitalks
Dos destacadas líderes de organizaciones regionales abrieron un espacio en su agenda y compartieron con las participantes de la segunda parte de Mujeres Desafiantes sobre sus experiencias y evolución como líderes organizacionales. Dianne Medrano, CEO de Centenario y Fundadora de Utopías de una CEO, y Jazmín Alvarado, líder del Centro de Servicios Globales de Norte América Bimbo Latin Centro.
En su intervención Dianne Medrano habló sobre cómo ha evolucionado en su rol de líder organizacional y a nivel personal, sobre esa transformación que la ha llevado a entender que quien dirige no debe controlar todo, requiere de una capacidad para delegar, para creer en otros y decidir en dónde y cómo quiere poner su enfoque.
“Una nueva versión de nuestro liderazgo puede tener la misma raíz, podemos cambiar la regla de cómo ser fuerte, ser comprometidas sin tener que estar en todo...todo el tiempo. Debemos evolucionar hacia una versión más consciente de nosotras mismas donde generemos más impacto a los demás”, recalcó Medrano.
Por su parte, Jazmín Alvarado reconoció que sus logros a nivel empresarial han estado marcados por tomar el riesgo sin estar 100% lista, pero también hizo hincapié en que mucho de lo conseguido es gracias al trabajo en equipo, pero sobre a tener muy claro el propósito que se busca, porque este se convierte en la brújula.
“Nunca vas a estar 100% lista para lo que sueñas, siempre hay algo sucediendo en la vida, y aunque te pueda faltar algo, tienes que saber que el primer paso es el más difícil, ya luego afrontaremos los retos que vayan llegando”, dijo Alvarado.
Acotó que mientras avanza el camino y carrera profesional, la vida sucede y como seres integrales lo importante es que al final puedan volver la mirada atrás y sientan que lograron ser mujeres plenas y alcanzaron sus sueños, siendo fieles a sus prioridades y propósito.
Todas las participantes hicieron menciones sobre la inmersión de la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo de los negocios, pero recordaron que las habilidades humanas, como la intuición y saber qué hacer con la información que facilita la tecnología no pueden ser sustituidas por los algoritmos y la tecnología, y que precisamente, el rol de liderazgo y participación activa de las mujeres en las organizaciones tienen un enorme potencial.