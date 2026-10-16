MD 2026 | Centroamericanas que transforman la cultura, la salud y la tecnología

Mujeres Desafiantes

En el marco del foro ‘Mujeres Desafiantes de la Década’ de E&N, tres referentes regionales reflexionaron sobre el papel de la mujer en la transformación social. Desde el cine, la neurociencia y la tecnología, Antonella Sudasassi, Gabriela Asturias y Gabriela Torres compartieron sus vivencias, los obstáculos superados y la urgencia de abrir oportunidades a las nuevas generaciones.

Por Daniel Zueras - revistaeyn.com E&N celebró por todo lo alto diez años de visibilizar el liderazgo femenino en Centroamérica a través ‘Mujeres Desafiantes’, en un multitudinario evento celebrado el jueves 15 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Las tres panelistas demostraron cómo el talento de las mujeres redefine el desarrollo regional mediante narrativas cinematográficas humanas, salud digital comunitaria e innovación tecnológica con gobernanza ética.

El panel magistral multigeneracional enmarcado en ‘Mujeres Desafiantes de la Década’ fue un conversatorio en el que se pudo ver la creatividad de la mujer desde distintas ópticas. Las protagonistas: Antonella Sudasassi directora de cine costarricense dos veces nominada al Goya; Gabriela Asturias, médica y científica guatemalteca, co-creadora del ecosistema de salud digital ALMA; y Gabriela Torres, innovadora tech, CEO y fundadora de Coreva Global, de El Salvador.

La pantalla como espacio de reflexión y cambio

La cineasta costarricense Antonella Sudasassi, referente del cine centroamericano contemporáneo, ha llevado la voz de las mujeres a escenarios internacionales. Su ópera prima, El despertar de las hormigas (2019), se estrenó en la Berlinale, recibió más de 30 reconocimientos y fue nominada a los Premios Goya y Platino, trayectoria que revalidó con Memorias de un cuerpo que arde (2024).

Sudasassi rememoró sus inicios en un entorno donde el cine costarricense era una opción remota, con muy pocas películas de ficción en el país. Criada en un barrio donde pasaba el tiempo jugando en las calles y subiendo a los árboles, el cine no figuraba en sus planes. Fue en la universidad, al formar un colectivo audiovisual con compañeros, cuando descubrió el alcance transformador del séptimo arte. "Poco a poco descubrí el poder que tiene la pantalla para trasladarnos a otro universo". En sus producciones, la realizadora ha abordado la sexualidad femenina en distintas etapas de la vida, cuestionando tabúes históricos y mandatos sociales invisibles. Para Sudasassi, visibilizar la intimidad y el deseo desde la perspectiva de las propias mujeres resulta indispensable para transformar las historias tradicionales. "Los hombres nos estaban contando historias sobre nosotras y si las contamos nosotras la contamos distinto”. La cineasta enfatizó que su objetivo es crear relatos con propósito que generen conversaciones en la audiencia y aporten valor más allá del ruido digital.

Neurociencia y empatía al servicio de la comunidad

Desde la ciencia y la salud pública, la neurocientífica y médica guatemalteca Gabriela Asturias expuso cómo orientó su formación hacia la resolución de problemáticas en Guatemala, como la desnutrición infantil y la atención en salud mental. Formada en Duke y Stanford, Asturias relató que su vocación nació a los ocho años, impulsada por una viva curiosidad sobre la conducta humana y la realidad de su país. Esa sensibilidad la llevó a cuestionar tempranamente las brechas sociales: "Con ocho años, no me cabía en la cabeza que existieran guatemaltecos que le quisieran robar a su tierra o que no quisieran hacer lo mejor que podían por el mundo”. Tras emigrar a Estados Unidos para estudiar neurociencia e investigar en los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Asturias percibió una distancia entre la investigación de laboratorio y las urgencias de su población, "toda la investigación que hacíamos en el laboratorio se sentía alejada de la realidad de la gente”. Esa convicción la motivó a cofundar FUNDEGUA y regresar a Guatemala para combatir la desnutrición crónica infantil. Durante la pandemia, creó ALMA, ecosistema de salud digital que evolucionó hacia la asistencia médica, la capacitación de personal sanitario rural con inteligencia artificial y la atención en crisis de salud mental mediante la línea ‘1582 te escucha’, un servicio de primeros auxilios psicológicos y acompañamiento gratuito.

Innovación tecnológica y equidad en STEM