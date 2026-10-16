Silvia Chaves, BN: Cuando una mujer avanza, Costa Rica avanza

Silvia nació en Pozo Azul de Abangares, un pueblito de la provincia costera de Guanacaste a unas dos horas y media de la capital, tradicionalmente vinculado a la ganadería y la minería. De niña anduvo por caminos empolvados para ir a la escuela y jamás pensó llegar al banco más grande del país.

Y es que ocho de cada diez mujeres sufren el síndrome del impostor y sale a relucir esa frase negativa, esa desaprobación o esa idea de que no se cuenta con la suficiente capacidad. Este dato lo reveló Silvia Chaves Herra, directora de experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional (BN) , quien fue una de las expositoras en el evento de Mujeres Desafiantes de la Década, que realizó E&N el pasado 15 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

¿Cuántas veces no hemos escuchado esa voz?...esa que dice que no sos tan buena, que nos habla al oído y cuestiona si ésa que tomaste, es la decisión correcta, si lo mejor es quedarse callada, o que no vas a ser capaz de liderar ese negocio.

Es profesional en Compliance, Comunicación de Mercadeo y Periodismo, con más de 20 años de experiencia en el diseño y ejecución de estrategias de sostenibilidad, comunicación, gestión de partes interesadas, comunicación política, construcción y posicionamiento de marca, y capacidad para crear alianzas internas y externas.

“Cuando me llamaron para formar parte de BN, yo estaba en una empresa, en medio del confort recibí la llamada y me paralicé, al principio dije que no, por miedo. El consejo de un compañero me impulsó para que aceptara, lo hice y me comprometí a dar todo para que fuéramos la institución número uno en Sostenibilidad...el año pasado fuimos a Londres a recibir el premio de Banco del Año”, recordó.

Chaves fue enfática que esto fue gracias a un equipo que trabaja con una sola visión, y aunque ese fue su sueño y lo empujó con pasión, esas metas se logran gracias al apoyo de muchas personas, incluyendo una junta directiva que creyó en ella. Un camino que le ha permitido entender que “Cuando una mujer avanza, todo Costa Rica Avanza”.

Ha tenido una visión estratégica para insertar la sostenibilidad en los negocios; creando una positiva reputación organizacional y fortaleciendo la marca para ampliar la conexión emocional con los clientes. En su trayectoria entendió que se vale reconocer el esfuerzo como mujeres, pero sobre todo que debe existir apoyo para que la gente logre grandes cosas.

Desde el sector financiero donde se desempeña, ha visto como las mujeres antes de solicitar un crédito primero tiene que estar convencida de cumplir todos los requisitos, porque así es como han aprendido, por eso se han enfocado en apoyar y empoderar a las mujeres para que tengan acceso a la banca, más allá de si su proyecto es grande o pequeño, además de brindarles capacitación para que tomen las mejores decisiones.

“En el pasado, cuando una mujer llegaba a pedir a un banco se le decía, ¿cuál es su empresita?, eso ha cambiado hoy, porque no debemos reducir el camino de las mujeres y nuestros ejecutivos están capacitados para darles el mejor trato. La magia es que el miedo no nos paralice para que tomemos las decisiones, porque allí puede estar una hermosa oportunidad, el primer crédito es creer en sí mismas”, analizó la ejecutiva.

Y así lo ha hecho Chaves en su camino, convencida en que hay que ir dejando huellas en la vida de las personas y desde un puesto en BN que le ha permitido trabajar con poblaciones vulnerables, comunidades indígenas, de zonas costeras, mujeres de escasos recursos que han recibido ayuda para salir adelante. Un propósito de vida que le permite levantarse cada día.

En la actualidad, con 112 años de historia el Banco Nacional ha tomado una bandera que pocos se han atrevido. Es la primera vez que tienen una mujer como gerente general, escogida por una junta directiva visionaria, tienen un 54% de su planilla con talento humano femenino y es una organización que tienen 2,8 millones de clientes de los cuales la mitad son mujeres.

Durante su participación, Chaves señaló que la inclusión es un tema que va más allá, se trata del trabajo conjunto para alcanzar mejores equipos, donde hombres y mujeres tienen un mismo objetivo y propósito, con corresponsabilidad de tareas.