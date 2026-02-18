¿Cómo seleccionar un seguro colectivo de salud para una pyme?

Por revistaeyn.com

Los seguros colectivos de salud y vida se han consolidado como un componente clave en los planes de beneficios de las empresas, entre ellas, las pymes. Un colaborador que se siente respaldado es más productivo y desarrolla un mayor sentido de pertenencia.

Además del impacto operativo, estos seguros de salud forman parte del llamado salario emocional. Ello al fortalecer la propuesta de valor de las empresas hacia sus colaboradores. Para Armando Sevilla, director Comercial de Mapfre Costa Rica, en un mercado laboral donde el talento especializado es cada vez más disputado, ofrecer cobertura médica privada puede incidir en la retención y en la reputación corporativa.

Sevilla mencionó que una de las primeras preguntas que las pymes se pueden hacer, es “¿cómo identificar el seguro colectivo de salud que mejor se adapta a los requerimientos puntuales de cada pyme?”. Ante ello, el vocero brindó varias recomendaciones para tomar en cuenta antes de contratar un seguro de este tipo.

Lo primero, dijo, es analizar la composición de la fuerza laboral de la pyme; es decir, determinar la edad, género y otras variables demográficas de cada colaborador. Así se podrá determinar de forma más exacta los diversos tipos de riesgos de salud a los que pueden estar expuestos los colaboradores que se incluirán dentro del segundo.

El segundo paso, es contar con asesoría especializada para definir aspectos muy importantes del seguro como lo son deducibles, coaseguros y alcances de red médica. Asimismo, Sevilla enfatizó la importancia de comunicar de forma clara las coberturas y procedimientos a los colaboradores.

“Es esencial que los colaboradores comprendan sus derechos y obligaciones para que puedan aprovechar al máximo el seguro”, afirma Sevilla. Para ello, una comunicación efectiva sobre las coberturas y cómo acceder a los servicios médicos es clave para el éxito del programa de beneficios.

En este contexto, Mapfre Costa Rica presentó Trébol Care, un nuevo seguro colectivo para grupos pequeños que busca fortalecer la prevención, proteger a los colaboradores y contribuir a la continuidad operativa de los negocios.

Trébol Care está dirigido a pymes, colegios profesionales, asociaciones solidaristas y cooperativas, y fue diseñado para atender grupos de entre cinco y hasta 30 asegurados titulares. Este segmento, de acuerdo con Mapfre, históricamente enfrentaba mayores limitaciones para acceder a pólizas colectivas por no cumplir con los mínimos tradicionales de asegurados.

Sevilla mencionó que, precisamente, en un entorno empresarial más competitivo y con mayores exigencias en atracción y retención de talento, principalmente para las pymes, los seguros colectivos han pasado de ser un beneficio adicional a convertirse en un componente estratégico dentro de los paquetes de compensación para los colaboradores, por lo que con Trébol Care, se busca darle acceso a estas herramientas a las pymes.

“Cuando una organización invierte en la salud de su equipo, no solo está ofreciendo un beneficio, está gestionando un riesgo operativo. Un colaborador respaldado reduce el impacto que puede generar una enfermedad inesperada en la operación diaria”, señaló Sevilla.

Los seguros colectivos de salud, explicó la aseguradora, permiten a las empresas acceder a condiciones preferenciales en deducibles, primas y coberturas, gracias a la economía de escala que representa asegurar a un grupo. Además, brindan acceso a atención médica privada, lo que se traduce en tiempos de respuesta más cortos y menor ausentismo laboral.

El lanzamiento también se enmarca dentro del relanzamiento del seguro colectivo de salud de Mapfre en el país, que incorpora mejoras tecnológicas, plataformas de autogestión y una red médica ampliada. Entre las novedades destacan herramientas digitales que permiten gestionar preautorizaciones, cargar reclamos y acceder a información en tiempo real mediante oficinas virtuales para asegurados e intermediarios.