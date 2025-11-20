Empresas & Management

Conozca las ventajas y retos de combinar talento local con empleados en el extranjero

Las empresas pueden contratar, colaborar y operar más allá de sus países de origen, lo que ha generado oportunidades inéditas, pero también desafíos legales y estratégicos.

Por revistaeyn.com En un mercado laboral cada vez más global, las empresas enfrentan un nuevo reto: aprender a competir, colaborar y crecer en entornos donde las fronteras ya no definen los límites del empleo. Las transformaciones del mercado laboral global han dejado una lección clara: el talento ya no tiene fronteras. Las empresas pueden contratar, colaborar y operar más allá de sus países de origen, lo que ha generado oportunidades inéditas, pero también desafíos legales y estratégicos.

Luis Diego Loaiciga, CEO de American Talent Jobs y autor del libro “Contratar sin Fronteras”, explica que esta tendencia no busca reemplazar al talento nacional, sino abrir paso a un modelo más flexible que permita a las compañías atraer perfiles especializados, construir equipos multiculturales y exportar conocimiento desde Costa Rica hacia el mundo. “La contratación sin fronteras no significa mirar hacia afuera y olvidarse del país, sino entender que el mundo laboral cambió y que las empresas costarricenses también pueden jugar en esa liga global”, afirma Loaiciga. El experto considera que el talento es altamente valorado y seguirá siéndolo, pero las empresas locales deben modernizar su visión de contratación. "Ya no basta con atraer profesionales dentro de nuestras fronteras; ahora debemos entender cómo colaborar con talento global, cumplir con regulaciones internacionales y aprovechar esta tendencia como una ventaja competitiva.” El concepto de contratación sin fronteras va más allá del trabajo remoto. Se trata de un modelo integral de gestión laboral que combina conocimiento técnico, cumplimiento legal y estrategia empresarial. Según American Talent Jobs, este enfoque ofrece ventajas claras: acceso a especialistas en áreas críticas, reducción de costos operativos, diversificación de equipos y capacidad para mantener operaciones activas en distintas zonas horarias.