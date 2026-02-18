Finanzas

Inversión privada en fintech en América Latina fue de US$2.120 millones en 2025

Estados Unidos y Canadá fueron los principales lugares para operaciones fintech en 2025, con 130 transacciones que sumaron alrededor de US$14.100 millones, reporta S&P Global Market Intelligence.

Por revistaeyn.com Las inversiones globales de capital privado y capital riesgo en el sector fintech crecieron un 43,7 % interanual hasta alcanzar los US$18.540 millones en 2025, incluso cuando el volumen de operaciones disminuyó. El volumen de operaciones cayó un 34,2 % respecto a 2024, según datos de S&P Global Market Intelligence.

Estados Unidos y Canadá fueron los principales lugares para operaciones fintech en 2025, con 130 transacciones que sumaron alrededor de US$14.100 millones. América Latina y el Caribe ocuparon el segundo lugar, con un valor total de transacción de US$2.120 millones. OrienteMedio quedó en tercer lugar con US$1.250 millones, reporta S&P Global Market Intelligence. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE La convergencia de infraestructura e IA está apoyando las valoraciones premium para fintech, según Amjad Ahmad, socio director de la firma de capital riesgo 500 Global. Algunas infraestructuras fintech pueden gestionar el flujo real de fondos y son inteligentes, aportando información al proporcionar análisis de IA para áreas como la orquestación de pagos, la liquidación transfronteriza, la prevención de fraudes y la verificación de identidad.