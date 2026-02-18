Inversión privada en fintech en América Latina fue de US$2.120 millones en 2025

Por revistaeyn.com
Las inversiones globales de capital privado y capital riesgo en el sector fintech crecieron un 43,7 % interanual hasta alcanzar los US$18.540 millones en 2025, incluso cuando el volumen de operaciones disminuyó.
El volumen de operaciones cayó un 34,2 % respecto a 2024, según datos de S&P Global Market Intelligence.
Estados Unidos y Canadá fueron los principales lugares para operaciones fintech en 2025, con 130 transacciones que sumaron alrededor de US$14.100 millones.
América Latina y el Caribe ocuparon el segundo lugar, con un valor total de transacción de US$2.120 millones. OrienteMedio quedó en tercer lugar con US$1.250 millones, reporta S&P Global Market Intelligence.
La convergencia de infraestructura e IA está apoyando las valoraciones premium para fintech, según Amjad Ahmad, socio director de la firma de capital riesgo 500 Global.
Algunas infraestructuras fintech pueden gestionar el flujo real de fondos y son inteligentes, aportando información al proporcionar análisis de IA para áreas como la orquestación de pagos, la liquidación transfronteriza, la prevención de fraudes y la verificación de identidad.
"Los inversores se están inclinando hacia plataformas de infraestructura críticas que combinan vías financieras con inteligencia de datos", dijo Ahmad.
Las oportunidades de inversión se están desplazando hacia las fintech business-to-business, que se centran en la infraestructura, y se alejan del business-to-consumer, donde la interfaz es principal, añadió Han Ming Ho, responsable de la práctica de Fondos de Inversión Asia-Pacífico en el bufete Reed Smith LLP en Singapur. Las herramientas regulatorias y de cumplimiento integradas en la infraestructura fintech, por ejemplo, tienden a atraer inversores, dijo Ho.
La tendencia de que la IA aporte valor a las soluciones fintech se refleja en el tamaño medio de las operaciones de capital privado en el sector, que aumentó aproximadamente un 29 % interanual hasta los US$9 millones, según datos de Market Intelligence.
Varios de los mayores acuerdos fintech respaldados por capital privado de 2025 involucraron objetivos que proporcionan infraestructura, como Binance Holdings Ltd., que ofrece una plataforma que permite a los bancos crear y lanzar servicios de criptomonedas.
La mayor operación del sector fue la adquisición por parte de Clearlake Capital Group LP por US$7.490 millones de la empresa de infraestructura de datos y análisis Dun & Bradstreet Holdings Inc.