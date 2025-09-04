Allan Deware: "La confianza es el puente hacia relaciones sólidas y duraderas"

Por E&N Brand Lab para Pinturas Americanas

Para Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas, entregar un producto de calidad a un precio justo es mucho más que cumplir una promesa: es honrarla confianza de quienes apuestan por la marca. Cada galón que llega al cliente representa un servicio profesional, personalizado y comprometido, capaz de responder con excelencia a los desafíos del mercado.

“El compromiso con la calidad es, sin duda, una de nuestras formas más sólidas de generar confianza”, afirma el empresario, convencido de que este principio ha sido clave para consolidar relaciones con quienes confían sus proyectos a Pinturas Americanas.

La historia de la marca ha estado guiada por valores firmes: transparencia, gratitud y un compromiso auténtico con las personas, tanto dentro como fuera de la organización. “Valoramos profundamente cada vínculo. La confianza empieza dentro, con nuestros colaboradores, cuyo esfuerzo reconocemos a diario; se extiende a nuestros clientes, que nos permiten ser parte de sus espacios, y se fortalece con los proveedores, que confían en una relación comercial de largo plazo”, destaca Deware.

Este año, su liderazgo ha sido reconocido por la Revista Estrategia & Negocios, en alianza con Datos Group y Pizzolante, al ser nombrado uno de los líderes más confiables de la región. Ante ello, el empresario asegura que “no es un logro personal, sino el reflejo del compromiso de un gran equipo”.

“Tengo el privilegio de trabajar junto a profesionales excepcionales, que dan lo mejor de sí cada día por nuestra marca. Representarlos es, sin duda, un verdadero honor”, expresa con gratitud.

Deware reconoce que vivimos en un tiempo donde las personas esperan mucho más de las marcas: cercanía, ética, respuestas ágiles y propósito. “Los clientes hoy están mejor informados, más exigentes y conscientes. Nos impulsan a ser mejores, a capacitarnos, a innovar y a dar respuestas con responsabilidad”, afirma.

Esa nueva realidad exige a las empresas estar en constante evolución. Pero hay algo que nunca debe cambiar: la confianza, que para Deware, se construye paso a paso, con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

“La confianza es vital en el mundo empresarial. Nos permite abrir puertas, crecer consentido y dejar huella. Cumplir lo que prometemos y construir equipos y relaciones basadas en la confianza es lo que nos impulsa a seguir avanzando en toda la región”, concluye.

TRES CLAVES SOBRE EL IMPACTO DE LA CONFIANZAEN LOS NEGOCIOS:

01. CONEXIÓN: Permite a la empresa ser “parte de sus vidas y proyectos”, estableciendo una conexión profunda con sus consumidores.

02. OFERTA CONFIABLE: Se traduce en confiabilidad en productos y servicios, un factor decisivo para quienes analizan el mercado a fondo.

03. CERCANÍA: La cercanía con clientes, colaboradores y proveedores es fundamental para construir la confianza necesaria para alcanzar sus objetivos.

"La confianza se construye paso a paso. En Pinturas Americanas damos ese paso cada día”.

Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas