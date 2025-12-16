PayPal busca convertirse en banco dentro de EEUU

Por revistaeyn.com
¿Para qué busca PayPal ser un banco?... Préstamos y no ser solamente una empresa de pagos.
PayPal da un paso más. Ha solicitado, en Utah, Estados Unidos, ser un banco y llamarse PayPal Bank.
“Obtener capital sigue siendo un obstáculo importante para las pequeñas empresas que buscan crecer. Establecer PayPal Bank fortalecerá nuestro negocio y mejorará nuestra eficiencia, permitiéndonos apoyar mejor el crecimiento de las pequeñas empresas y las oportunidades económicas en todo EEUU”, declaró su CEO, Alex Chriss.
La compañía (PayPal Holdings)remitió las peticiones a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y al Departamento de Instituciones Financieras del estado, según reportan fuentes especializadas y diversos medios, entre ellos Bloomberg.
La iniciativa busca reforzar las capacidades de préstamo a pequeñas empresas y ofrecer cuentas de ahorro con intereses. PayPal ha facilitado más de 30.000 millones de dólares en préstamos y capital desde 2013, según el medio.
La solicitud llega después de las licencias preliminares a las empresas cripto Ripple, Circle, Paxos y mirando la apertura del actual gobierno estadounidense hacia estas empresas.
De concretarse, PayPal Bank podría ampliar significativamente los servicios financieros de la plataforma, integrando depósitos asegurados y préstamos directos, en un momento en que el sector fintech busca mayor integración con el sistema bancario tradicional.
El proceso de aprobación podría extenderse varios meses. Si se concreta su líder será Mara McNeill, quien fue consejera delegada en Toyota Corp., en el área de financiación.