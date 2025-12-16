PayPal busca convertirse en banco dentro de EEUU

Por revistaeyn.com

¿Para qué busca PayPal ser un banco?... Préstamos y no ser solamente una empresa de pagos.

PayPal da un paso más. Ha solicitado, en Utah, Estados Unidos, ser un banco y llamarse PayPal Bank.

“Obtener capital sigue siendo un obstáculo importante para las pequeñas empresas que buscan crecer. Establecer PayPal Bank fortalecerá nuestro negocio y mejorará nuestra eficiencia, permitiéndonos apoyar mejor el crecimiento de las pequeñas empresas y las oportunidades económicas en todo EEUU”, declaró su CEO, Alex Chriss.