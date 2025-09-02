"Construir confianza comienza con una visión: generar impacto positivo"

Por E&N Brand Lab para Grupo Ficohsa

Para Ficohsa, la confianza es parte esencial de su estrategia. Es el principio que sostiene su expansión regional, el diseño de productos y servicios, y guía la toma de decisiones clave. Gracias a los valores construidos a lo largo del tiempo, el grupo financiero ha logrado posicionarse como uno de los más sólidos de la región, liderando en indicadores como activos y crecimiento, una estrategia liderada por Camilo Atala, quien está consciente que sus stakeholders esperan mucho más que productos o servicios: esperan integridad, consistencia y visión a largo plazo.

Esta enfoque le ha valido a Atala, Presidente de Grupo Ficohsa, ser considerado como un líder de alta confianza en Centroamérica, reconocimiento que representa un gran compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la ética. “Es un honor, el cual asumo con mucha alegría y humildad. Es un reflejo del esfuerzo sostenido de un equipo comprometido con el desarrollo de la región”, expresa.

A través de su liderazgo Ficohsa genera confianza con hechos, no con palabras. “Procuramos crear una cultura organizacional basada en el respeto y la participación. Promovemos espacios donde los equipos se sientan valorados, escuchados y desafiados a dar lo mejor de sí”, valora.

Con los clientes y proveedores, Grupo Ficohsa apuesta por relaciones a largo plazo, sustentadas en la eficiencia, la innovación y la cercanía. “Se trata de cumplir lo que prometemos, innovar constantemente y construir relaciones donde el ganar-ganar no sea una aspiración sino una práctica”, agrega.

Para respaldar todas sus acciones y decisiones, Grupo Ficohsa, a través de Banco Ficohsa, obtuvo la certificación ISO 37301 de sistemas de gestión de cumplimiento, convirtiéndose en uno de los primeros bancos de la región en alcanzar este estándar. De esta manera, se refleja el compromiso con la integridad, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos éticos y legales. Asimismo, es firmante de la Declaración de Compromiso Empresarial contra la Corrupción, impulsada por FUNDAHRSE y Transparencia Internacional.

“Construir confianza con las comunidades implica ir más allá del negocio, apostando por programas transformadores en educación, inclusión, emprendimiento y sostenibilidad. Fundación Ficohsa, Mujeres Adelante, De Mi Tierra, por mencionar algunos, son ejemplos de cómo articulamos nuestros valores con acciones concretas que mejoran vidas”, destaca Atala.

Para el empresario, construir confianza comienza con una visión clara: “generar impacto positivo” como organización para un desarrollo social más amplio. “Debemos apoyar proyectos que contribuyan a región más equitativa, inclusiva y con mayores oportunidades para todos”, concluye.

A TRAVÉS DEL LIDERAZGO DE CAMILO ATALA, GRUPO FICOHSA IMPULSA LA TRANSFORMACIÓN DE COMUNIDADES:

01. EDUCACIÓN: Fundación Ficohsa, iniciativa del sector privado de educación preescolar, ha beneficiado a más de 150.000 niños en situación de vulnerabilidad.

02. INCLUSIÓN FINANCIERA: le apuesta a la apertura de nuevas agencias y puntos de atención en lugares estratégicos, así como a la ampliación del acceso a servicios bancarios a poblaciones históricamente desatendidas.

03. EMPRENDIMIENTO: ha canalizado inversiones hacia sectores prioritarios y acceso a crédito especial para mujeres emprendedoras.

"En un grupo como el nuestro, presente en varios países y sectores (banca, seguros y pensiones), la confianza sostiene nuestras decisiones relaciones y planes de crecimiento”.

Camilo Atala, Presidente de Grupo Ficohsa