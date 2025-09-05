Costa Rica sumó más de 27.000 metros cuadrados de bodegas y centros logísticos en primer trimestre

El mercado de bodegas y espacios industriales en Costa Rica toma fuerza en 2025. Según el reporte MarketView Industrial & Logístico de CBRE, durante los primeros tres meses del año se sumaron más de 27.000 metros cuadrados de nuevas bodegas y centros logísticos, todos ya ocupados por empresas que buscan crecer en el país.

“Costa Rica cuenta con 1.6 millones de metros cuadrados de espacios industriales modernos, y todavía la demanda sigue siendo mayor a la oferta. Esto mantiene la disponibilidad de bodegas en apenas menos del 5 %, lo que refleja la confianza de inversionistas y empresas en la estabilidad del mercado local” explicó Bernal Rodríguez, SIOR, Senior Vicepresident de Advisory & Transaction Services, Industrial & Logistics.

Los sectores que más están impulsando este crecimiento son el logístico, la manufactura avanzada y, muy especialmente, la industria médica, que continúa consolidándose como uno de los principales motores de exportación.