Administración Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que se debe hacer más difícil el examen de ciudadanía, elevando los criterios de aprobación, sumando un componente de ensayo y revirtiendo políticas relajadas, en su esfuerzo por fortalecer su discurso de un supuesto fraude migratorio.

El director del servicio de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, afirmó que el examen actual es "demasiado fácil" y que se necesita un formato más riguroso que evalúe mejor el conocimiento cívico y constitucional de los aspirantes.

Durante un evento en Washington, organizado por el Centro de Estudios para la Migración, Edlow detalló que los cambios podrían incluir elevar el puntaje mínimo y añadir un ensayo escrito donde el solicitante explique qué significa ser ciudadano estadounidense.