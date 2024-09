Coope Ande: Con la confianza como eje de su estrategia empresarial

Por E&N Brand Lab para Coope Ande

La confianza no es solo un valor, es el eje que impulsa la misión de Coope Ande, una de las cooperativas financieras más importantes de Costa Rica. Su gerente general, Alexandra Márquez-Massino, ha sido reconocida entre los líderes empresariales más confiables de la región, un logro que ella define como “un honor y una gran responsabilidad”.

”Como empresa de servicios financieros, la confianza es el activo más importante”, aseguró la directiva. “Las personas confían en nosotros y nos dan su dinero para que se los cuidemos. En reciprocidad, confiamos en nuestros clientes para acompañarles financieramente en sus proyectos de vida y negocios. La confianza es una relación mutua, de doble vía”, agregó

Por esta razón, para Márquez-Massino, la confianza es un pilar fundamental en Coope Ande, pero también es un activo frágil. “Es buena la metáfora del espejo con varias aristas, todas reflejando confianza: la transparencia, el cumplimiento normativo, la seguridad de los datos, la reputación de pronta respuesta al cambio y nuestra disposición permanente a dar la cara en comunicación abierta”, explicó.

Asimismo, la Gerente General subraya que la confianza es predecible. “Confiamos en las personas porque podemos anticipar sus reacciones, y lo mismo sucede con nuestra relación con asociados, inversionistas, colegas y competencia”, dijo. Este principio guía la forma en que Coope Ande maneja su reputación, construida cuidadosamente durante más de 58 años, lo que refleja su solidez y trayectoria.

VALORES COOPERATIVOS, EL CORAZÓN DE COOPE ANDE

Coope Ande es una cooperativa que se distingue por sus valores fundamentales de control democrático, participación económica se sus miembros y el compromiso con la comunidad. “Estos valores nos diferencian de cualquier otra organización financiera”, destacó Márquez-Massino.

Estos valores cooperativos no son solo principios, sino acciones que se viven en el día a día, en cada transacción y en la forma en que la cooperativa resuelve problemas, siempre centrada en las personas.

Asimismo, la Gerente General tiene claro que la confianza comienza desde el interior. “Por mi experiencia como persona, hija, madre y amiga, líder y gerente, la confianza viene de adentro hacia afuera. Es difícil transmitir confianza si no confiamos en nosotros mismos y eso mismo cultivo en mi equipo gerencial y en todos los colaboradores, dirigentes, inversionistas, clientes y proveedores”, expresó.

De esta manera, bajo su liderazgo Coope Ande promueve una cultura de comunicación abierta y honesta, fomentando un ambiente donde se escuchan activamente las preocupaciones de los colaboradores y asociados. “La confianza no se puede dar por sentada. Se construye, se cuida y se defiende día a día con la palabra y el ejemplo”.

CONFIANZA COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Para Coope Ande la confianza no es solo un valor abstracto, sino una estrategia empresarial. Este enfoque ha permitido que la cooperativa no solo crezca, sino que refuerce su reputación como una organización predecible y confiable, tanto en el ámbito financiero como en su impacto social.

En este contexto, el liderazgo de Márquez-Massino está profundamente arraigado en la confianza colectiva. “Somos un equipo, y no hay forma de que la gente confíe en uno y no en el otro. Y si no hay confianza en el liderazgo, no solo se comprometen los resultados, también la circulación de las ideas y la observancia de las órdenes”.

Además, Coope Ande no se limita a su rol financiero; está comprometida con la mejora de la calidad de vida de las comunidades donde opera. En este sentido, la directiva destaca que, en momentos de creciente desigualdad social y económica en el país, como cooperativa se une a los colectivos sociales de las comunidades en las que trabaja, siempre activando la confianza a través de los mismos valores, con los mismos medios y las mismas prácticas.

“Por eso, si verifican la relación con la comunidad en Limón o Liberia, nuestra participación en las comisiones de bienestar social o el concurso de oratoria de los niños, todo funciona con los mismos principios de transparencia, el cumplimiento normativo, la seguridad de los datos, la reputación de pronta respuesta al cambio y comunicación abierta. Somos predicibles por las mismas razones en todas partes y ante todos nuestros actores sociales”, manifestó la líder de la cooperativa.